DORDA Clarity Talk - Willkommen DACH-Raum zum Startup Investing

Wien (OTS) - Am 25. 4. 2023 fand in der gut besuchten DORDA Lounge die Buchpräsentation der 2. Auflage von "Startup Investing" (Linde-Verlag) statt.

Besonderes Augenmerk wurde dabei auf den DACH-Raum gelegt. Burkard Gantenbein, Angel Investor und Repräsentant der DACH-Region im Bereich Angel Investing, gab Einblicke in die spezifischen Herausforderungen und Chancen für Investorinnen und Investoren in dieser Region.

Die Co-Autoren des Buches Startup Investing Katharina Geweßler, Steuerberaterin bei Ecovis, Bernhard Rieder, DORDA Partner Gesellschaftsrecht und Benedikt Raisch, Rechtsanwalt in Deutschland bei Heuking Kühne Luer Wojtek sprachen über rechtliche und steuerliche Aspekte von Startup Investments und gaben wertvolle Tipps für erfolgreiche Investitionen im DACH-Raum. Lukas Herrmann, Rechtsanwalt und Head of Start-up Group bei DORDA, ergänzte um seine Erfahrungen für Startups.

In einer lockeren und humorvollen Atmosphäre, die an die beliebte TV-Show "Willkommen Österreich" erinnerte, interviewten Stefan Artner, Bernhard Rieder und Karin Kreutzer, AUBMES Co-Gründerin und Investorin die anwesenden Co-Autor:innen des Abends, um ihre Expertise und Erfahrungen im Bereich des Startup Investing zu teilen. Folgende weitere anwesende Co-Autor:innen und Vorwort-Verfasser:innen stellten den Gästen ihre Kapitel vor: Martin Wenzel/Wiener Börse, Markus Ertler/Business Angel, Carlos Fernández de Retana/im&c und Lektor TU Wien, Selma Prodanovic/Vice President EBAN – European Business Angels Network, Bernhard Sagmeister/aws Geschäftsführung und Niki Futter/Präsident invest.austria

Insgesamt war die Buchpräsentation ein Erfolg und bot dem Publikum wertvolle Einblicke in den DACH-Raum für Startup Investing. Das Publikum dieses DORDA Clarity Talks, Investor:innen und Mandant:innen, waren begeistert von der Expertise der Autor:innen und den praktischen Ratschlägen der Expert:innen aus der Branche.

"Startup Investing", erschienen in der 2. Auflage im Linde-Verlag, ist ein unverzichtbares Buch für alle, die in junge Technologie-Unternehmen investieren möchten und eine solide Basis für erfolgreiche Investitionen suchen, insbesondere im DACH-Raum.

Theresa Weiglhofer-Troy vom Linde Verlag erklärte, dass der gute Verkauf der 1. Auflage und die unverändert hohe Bedeutung des Buches für das Startup-Ökosystem den Verlag zu einer 2. Auflage animierte. Die gesetzliche und steuerliche Erweiterung um den DACH-Raum und die zwei zusätzlichen neuen Kapitel bestätigte Weiglhofer-Troy auch für eine sehr wichtige, informative Buch-Erweiterung.

