Gleichenfeier bei Quartiersentwicklung „V33“ der IFA AG in Salzburg

Salzburg (OTS) -

Gleichenfeier für das Stadtquartier mit gefördertem Wohnbau, Restaurant, Büros und einem numa-Hotel in Salzburger Bestlage

Aktuelle Vermietung liegt bei 77%, planmäßige Fertigstellung ist im Sommer 2024

Investor:innen können sich am mittelfristigen IFA Prime Investment beteiligen, das mit fixen Baukosten des Jahres 2021 realisiert wird

Exakt im Zeitplan ein Jahr nach Spatenstich hatte die IFA AG in der vergangenen Woche gemeinsam mit der STRABAG AG die Gleichenfeier des Mixed-Use Quartiers „V33“. In Salzburger Bestlage realisiert IFA bis Sommer 2024 ein Stadtquartier mit einem durchdachten Mix aus gefördertem Wohnbau, Büros, Gewerbe und Gastronomie sowie einem innovativen numa-Hotel. Mit 120 Zimmern ist es eines der letzten großen Hotelprojekte der Mozartstadt. Ab 118.002 Euro an Eigenmitteln ist eine Beteiligung von Anleger:innen über ein mittelfristiges IFA Prime Investment möglich. Investor:innen profitieren von einer attraktiven, inflationsgesicherte Rendite von bis zu 7% p.a. durch indexierte Miet- bzw. Pachteinnahmen sowie von der Realwertentwicklung aus dem geplanten Verkauf des Quartiers nach rund 12 Jahren. Als zusätzliches Highlight wird „V33“ mit fixen Baukosten von 2021 errichtet. Investor:innen, die sich jetzt am Projekt beteiligen, sind deshalb von den massiven Preissteigerungen des vergangenen und heurigen Jahres nicht betroffen. Die Quartiersentwicklung erfolgt mit Fokus auf Nachhaltigkeit sowie den Zertifizierungen ÖGNI Gold und EU-Taxonomie.

„Mit ‚V33‘ schaffen wir in Salzburger Bestlage ein Quartier aus gefördertem Wohnbau, Hotel, Gastronomie und Büros. Ein Jahr nach Baustart ist heute plangemäß die Gleichenfeier – Danke an alle Projektpartner für die sehr gute Zusammenarbeit. Das gesamte Quartier entspricht der EU-Taxonomie und wird ÖGNI-Gold zertifiziert. Gute Planung und Nachhaltigkeit kommen an – ein Jahr vor Fertigstellung sind bereits 77% der Flächen vermietet. Eine Beteiligung an diesem mittelfristigen Investment ist aktuell noch möglich – Investor:innen profitieren neben zuverlässigen Mieteinnahmen auch von Baukosten zum Fixpreis aus 2021 und der Wertentwicklung der Immobilie“, so DI Michael Baert, Vorstand der IFA AG.

„‘V33‘ ist ein weiteres Projekt, das von STRABAG und IFA gemeinsam entwickelt, optimiert und realisiert wird, STRABAG ist dabei als Totalunternehmen tätig. Für das Projekt wurde ein BIM Modell aufgesetzt, das eine innovative, transparente und vorausschauende Ablaufplanung ermöglicht. Dank LEAN Construction konnten die bislang angefallenen 33.000 Arbeitsstunden mit zwei Kränen in innerstädtischer Lage in dieser kurzen Zeit abgewickelt werden. In den kommenden Monaten folgen Glasfassade und alle Ausbauarbeiten, täglich werden bis zu 300 Personen aus über 70 Unternehmen gleichzeitig beschäftigt sein“, ergänzt DI Johannes Wolf, Direktionsleitung STRABAG AG Salzburg/OÖ.

Mehr Informationen unter www.ifa.at

Über IFA – Institut für Anlageberatung

IFA AG ist mit rund 500 realisierten Projekten der größte Anbieter für Direktimmobilieninvestments in Österreich. Für mehr als 7.800 vorwiegend private Investor:innen verwaltet IFA über 2,6 Milliarden Euro - und das schon seit mehr als 4 Jahrzehnten. Der Projekthorizont reicht von geförderten Wohnbauentwicklungsprojekten (Bauherrenmodellen) über exklusive Prime-Investments (Immobilien mit historischer Architektur bzw. Quartiersentwicklungen) bis zu Anleiheemissionen für kurz-, mittel- und langfristige Investitionsmöglichkeiten ab 10.000 Euro. Die IFA AG ist eine Tochter von SORAVIA, einem der führenden Immobilienkonzerne in Österreich und Deutschland. www.ifa.at

Rückfragen & Kontakt:

Karin Sladko

IFA Marketing & Communications

Tel.: +43 1 71690 1426

E-Mail: k.sladko @ ifa.at



Janika Hidegh

Ecker & Partner Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: +43 676 346 807 2

E-Mail: j.hidegh @ eup.at