Samariterbund zum „Tag des Wunsches“: Samariter-Wunschfahrten ermöglichen kleine Reisen ins Glück

Mit seinen Wunschfahrten erfüllt der Samariterbund schwer kranken Menschen sehnlichste Wünsche in ihrer letzten Lebensphase.

Wie (OTS) - Anlässlich des „Tag des Wunsches“ am 29. April rückt der Samariterbund ein ganz besonderes Angebot ins Scheinwerferlicht: die Samariter-Wunschfahrt. Bei diesem besonderen Service geht es darum, schwer kranken Erwachsenen und Kindern einen letzten Wunsch zu erfüllen. Noch einmal die eigene Katze streicheln, ein letztes Mal das Elternhaus sehen, für wenige Stunden bei der Erstkommunion der Enkelin dabei sein: Die Wünsche, die Schwerkranke am Ende ihres Lebens formulieren, klingen bescheiden – sind für die Angehörigen aber trotzdem nur schwer zu erfüllen. Die ehrenamtlichen Wunscherfüller:innen des Samariterbundes bringen Menschen in ihrer letzten Lebensphase gut umsorgt an ihren Sehnsuchtsort – mit professioneller medizinischer Betreuung und entsprechendem Equipment im speziell ausgestatteten Wunschfahrt-Auto.

Die Samariter-Wunschfahrt startete Ende des Jahres 2017 und ist eine echte Erfolgsgeschichte. Dank eines zusätzlichen Fahrzeuges und dem neuen Standort West in Tirol, der im Februar 2023 eröffnet wurde, können nun noch mehr Herzenswünsche für schwer kranke Menschen in ganz Österreich erfüllt werden.

„Ihre Freude ist unermesslich!“



Auf der Reise entwickeln die Fahrgäste oftmals ungeahnte Kräfte. Ihre Freude ist unermesslich, weiß Christiane Brunner, DGKP und langjährige erfahrene ehrenamtliche Wunschfahrt-Begleiterin: „Wir leisten einen Beitrag für schwer erkrankte Menschen, der ihre Lebensqualität noch einmal deutlich anhebt. So ein Erlebnis ist kaum in Worte zu fassen!“

Erst kürzlich brachte das ehrenamtliche Wunschfahrt-Team Fahrgast Romana und ihren Ehemann Wolfgang aus Graz-Umgebung nach Oberdorf ins Burgenland zur Hundezüchterin ihres Vertrauens. Fahrgast Peter aus Dornbirn wiederum genoss einen gemütlichen Nachmittag im Kreise seiner langjährigen Freunde bei einem generationenübergreifenden Treffen.

Wunschfahrt ohne Ehrenamtliche nicht möglich

Die Wunschfahrt-Fahrzeuge wurden speziell für die Bedürfnisse der Fahrgäste adaptiert. Die umfangreiche medizinische Ausstattung sorgt für einen sicheren Transport der Gäste, wobei der Wohlfühlcharakter im Vordergrund steht. Die Fahrgäste – auch eine Begleitperson kann mitfahren – werden auf der Fahrt und am Zielort durch das ehrenamtliche Wunschfahrt-Team betreut. Je nach den Bedürfnissen des Fahrgastes setzt sich das speziell geschulte Team aus Rettungssanitäter:innen, diplomiertem Pflegepersonal oder Ärzt:innen zusammen. Wunschfahrten sind für den Fahrgast und eine Begleitperson kostenlos, das Angebot wird aus Spenden finanziert.



Samariterbund-Bundesgeschäftsführer Reinhard Hundsmüller abschließend: „Ganz herzlich bedanke ich mich bei allen Ehrenamtlichen, ohne die unsere Wunschfahrt gar nicht möglich wäre! Bitte unterstützen auch Sie uns mit einer Spende, gemeinsam schenken wir Menschen in schweren Zeiten schöne Stunden!“

Weitere Informationen zur Wunschfahrt: www.wunschfahrt.at

Link zur Spendenplattform: www.samariterbund.net/spende-wunschfahrt

Spendenkonto:

IBAN: AT04 1200 0513 88 91 4144

BIC: BKAUATWW

Verwendungszweck: Wunschfahrt

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Anja Schmidt

Samariterbund Österreich Rettung und Soziale Dienste gemeinnützige GmbH

Hollergasse 2-6

1150 Wien

Telefon +43 (0)1 89 145 - 242

Mobil +43 (0)664 88 44 38 73

E-Mail anja.schmidt @ samariterbund.net