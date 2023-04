Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 28.4.: Der lahme anatolische Tiger

Wien (OTS) - Die tiefe Krise der türkischen Wirtschaft ist Thema des von ORF-Korrespondentin Katharina Wagner gestalteten „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 28. April um 9.42 Uhr in Ö1.

Als Recep Tayyip Erdogan mit seiner AKP, der Partei für Gerechtigkeit und Aufschwung, vor 20 Jahren in der Türkei an die Macht kam, schien der Parteiname Programm zu sein. Beitrittsverhandlungen mit der EU wurden aufgenommen, der Arbeitsmarkt liberalisiert, das Land für internationale Investoren geöffnet. Die Türkei erlebte einen Aufschwung, verzeichnete in den Nullerjahren ein rasantes Wirtschaftswachstum, sogar vom anatolischen Tiger wurde euphorisch gesprochen. Doch der Höhenflug ist vorbei:

Erdogan führt das Land mit harter, autoritärer Hand, wirtschaftlich steckt die Türkei seit Jahren in der Krise. Vor allem Erdogans Wirtschaftspolitik und seine Weigerung den Leitzins zu erhöhen, haben die Inflation enorm befeuert und den Wert der Lira auf ein neues Rekordtief sinken lassen. Die Menschen in der Türkei bekommen die Auswirkungen tagtäglich zu spüren. Wenn am 14. Mai in der Türkei Parlaments- und Präsidentschaftswahlen stattfinden, stellt sich an der Wahlurne eine Frage: Wird Präsident Erdogan die Rechnung für den rasanten Wirtschaftsabschwung im Land erhalten? ORF-Türkei-Korrespondentin Katharina Wagner hat sich auf die Suche nach Antworten gemacht.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Isabella Henke

(01) 87 878/18050

isabella.henke @ orf.at