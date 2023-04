Axaar®-Fenstersysteme revolutionieren urbane Dachlandschaften

Wien (OTS) - Die innovativen Axaar®-Fenstersysteme ermöglichen den Einbau von großflächigen, beweglichen Glaselementen im Dachbereich und eröffnen neue Möglichkeiten für historische Altbauten und moderne Dachgeschossausbauten. Das österreichische Familienunternehmen ALCO hat den Exklusivvertrieb für Ostösterreich (Wien, Niederösterreich und Burgenland) übernommen.



Das patentierte Aluminium-Fenstersystem wurde in jahrelanger Arbeit entwickelt, vom IFT Rosenheim geprüft und 2012 erstmals eingebaut. Alle Elemente werden in Österreich gefertigt, die Fenster können eine Gesamtfläche von bis zu 30 Quadratmeter abdecken – bei absoluter Dichtigkeit.



Was macht Axaar® so besonders?

Die beweglichen Axaar®-Elemente ermöglichen den großflächigen Einsatz von Glas bereits ab einer Dachneigung von 10 Grad, mit der Schiebe-Öffnungsfunktion wird somit Transparenz gleichzeitig zur Freiheit. Die Innovation ist besonders für qualitativ hochwertige Dachgeschossausbauten mit hohen technischen Ansprüchen und strengen gesetzlichen Auflagen geeignet. Dies trifft besonders bei der Modernisierung und dem Dachgeschossausbau im historischen Altbau zu. Die individuell angefertigten Elemente lassen viel Licht ins Innere eines Gebäudes und bieten so den Bewohnern noch mehr Lebensqualität. Eingebaut wird hoch isolierendes Glas (Ug 0,5 W/m²K), die einzigartige thermische Trennung der Profile sorgt für ein verbessertes Raumklima, zusätzlich werden Zugluft, Kondensat und Kältestrahlung optimiert.

Welche Varianten gibt es?

Inzwischen befinden sich zwei unterschiedliche auf dem Markt – ein Dachflächen-Schiebefenster und ein Hubfenster. Auch das Hubfenster bietet eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten und kann vertikal in ein Gebäude eingebaut werden. Ebenso ist es geeignet für den Einbau in Flachdächern.

Wie kann man Axaar®-Fenster öffnen und schließen?

Axaar®-Fenster werden motorisiert bedient, wobei die Motorentechnik schlüsselgesteuert und im Rahmen integriert ist. Dies sorgt für ein schlankes Design und vermeidet Kältebrücken. Der Antriebsstrang wurde im Dauertest mit über 25.000 Zyklen geprüft, ebenso die Lebensdauer der Beschlagteile und die Bedienungssicherheit.

Über Alco:

Mit Sitz, Werkstatt und Schauraum im Süden Wiens ist ALCO der führende Partner für nachhaltiges Bauen mit Glas. Das Traditionsunternehmen konzentriert sich auf umweltfreundliche Ausbau-, Renovierungs- und Wohnraumerweiterungsprojekte, die aktiv und passiv Energie erzeugen. ALCOs vielfältiges Portfolio reicht vom klassischen Wintergarten über Dachausbauten und Poolhäuser bis hin zu maßgeschneiderten Lösungen aus Holz, Alu und Glas.

