Baumit startet Verkauf von GO2morrow Zement

25 % weniger CO2-Emissionen in der Zementproduktion

Wopfing (OTS) - Österreich ist Weltmeister bei der CO2-Einsparung in der Zementproduktion. So liegen die CO2 Emissionen pro erzeugter Tonne Zement 2020 hierzulande bei durchschnittlich 540 kg, während sie in der EU bei 608 kg/t und global 619 kg/t betragen. Dem Team der Baumit Forschung & Entwicklung gelang mit dem GO2morrow Zement CEM II/C-M (S-LL) 42,5N nun eine Innovation, die bei der Herstellung eine weitere 25 %-ige CO2-Reduktion ermöglicht.

Mit dem Verkaufsstart des neuen Baumit GO2morrow Zement CEM II/C-M (S-LL) 42,5N liefert Baumit ein weiteres konkretes Beispiel innerhalb der gelebten Baumit GO2morrow Nachhaltigkeitsstrategie. Die am Standort Wopfing entwickelte Innovation ist für die Produktion normgerechter, frost- und tausalzbeständiger Betone in der gewohnten Baumit Qualität bestens geeignet. Baumit GO2morrow Zement ist ab sofort als gesackter Zement im österreichischen Baustoffhandel und Baumarkt erhältlich. Mehr zu GO2morrow = Nachhaltigkeit von Baumit: https://baumit.at/go2morrow

„ Die Kombination einer Reduktion von Klinker und einer Bestandteilserhöhung von Zumahlstoffen wie Kalkstein und Hüttensand liefert das angestrebte Ergebnis bei gleichbleibend hoher Produktqualität. Die Verwendung regionaler Rohstoffe, die am Standort Wopfing verarbeitet werden, tragen mit dazu bei, dass wir beim GO2morrow Zement diese hohe CO2-Einsparung erzielen können “, freut sich Georg Bursik, Geschäftsführer der Baumit GmbH, über einen erfolgreichen Verkaufsstart.

Über Baumit

Für das österreichische Familienunternehmen Baumit war und ist Nachhaltigkeit grundlegend, um langfristig erfolgreich zu sein und sich erfolgreich entwickeln zu können. Ökologischer Fortschritt muss sich dabei stets in einem Gleichgewicht mit sozialer Verantwortung und ökonomischer Verträglichkeit befinden.

Die Baumit GmbH erwirtschaftete 2022 in Österreich als eines der führenden Unternehmen der Baubranche einen Umsatz von 332 Millionen Euro und beschäftigt 720 Mitarbeiter:innen.

