Von Kund:innen gewählt: SPORT 2000 ist dreifacher Branchenchampion

Ohlsdorf (OTS) - Kund:innen bewegen sich im Sportfachhandel zunehmend zwischen Online- und Offlinewelten. Dieses neue Einkaufsverhalten wird auch als ROPO Trend, also Research Online, Purchase Offline, bezeichnet. Sie informieren sich im Web über Marken, Produkte, Leihequipment sowie Serviceleistungen und suchen im stationären Fachhandel gezielt die persönliche Beratung und Expertise. Die individuellen Einkaufserlebnisse werden im stationären Fachhandel immer stärker nachgefragt und gelten als absolutes Entscheidungskriterium. Bereits zum vierten Mal in Folge geht SPORT 2000 in der unabhängigen ÖGVS Studie als Nummer 1 in der Kund:innenzufriedenheit im Skiverleih, sowie zum dritten Mal als Sieger im stationären Handel hervor. Erstmals wählten Kund:innen auch die Serviceleistungen der stationären SPORT 2000 Händler:innen auf Platz 1.„ Gerade in Zeiten des aktuellen Digitalisierungsbooms, erleben wir im stationären Handel, wie Kund:innen gezielt und immer mehr die persönliche Beratung und Expertise suchen. Die Auszeichnung zum Branchenchampion in drei Kategorien ist für unsere Händler:innen ein tolles und wertvolles Feedback. Das bestätigt unsere Maßnahmen, die wir bei SPORT 2000 konsequent umsetzen “, so Dr. Holger Schwarting, Vorstand von SPORT 2000 Österreich. Weitere Informationen finden Sie unter: https://bit.ly/41G1aEl



