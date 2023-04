Stuttgart: Heimat von Ballett und Kultur

Vorhang auf für die weltberühmte Ballettcompagnie, Bühne frei für Kunst und Stadtgeschichte – auf zum Städtetrip nach Stuttgart.

Wien/Stuttgart (OTS) - Wenn sich allabendlich der prunkvolle, dunkelviolette Vorhang im Opernhaus hebt und die ersten Takte im Orchestergraben erklingen, entführt das Stuttgarter Ballett das Publikum in eine andere Welt. In der aktuellen Spielzeit vor allem in die Welt John Crankos. Der Choreograph und ehemalige Ballettdirektor legte von 1961 bis 1973 den Grundstein für das „Stuttgarter Ballettwunder“ und prägte die heute weltweit bekannte Compagnie maßgeblich. Anlässlich seines 50. Todestages ehrt ihn das Stuttgarter Ballett mit einigen seiner berühmten Handlungsballette wie „Onegin“ oder „Der Widerspenstigen Zähmung“.

Stuttgart liegt in einem Kessel, umgeben von sanften Hügeln, Wäldern, Obstgärten und Weinbergen, die sich bis in die Innenstadt erstrecken. Und so kommt es, dass sich im Stuttgarter Zentrum, rund um das klassizistische Opernhaus, einiges an Kultur konzentriert. Das StadtPalais – Museum für Stuttgart beleuchtet die Geschichte der baden-württembergischen Landeshauptstadt. Hier erfahren Sie, wie die Stadt tickt, wie sie zu dem wurde, was sie heute ist und welche wichtigen Impulse ihre Entwicklung entscheidend geprägt haben. Ein paar Meter weiter, ebenfalls auf der sogenannten Kulturmeile und direkt gegenüber des Opernhauses, beherbergt die Staatsgalerie Stuttgart Meisterwerke vom 14. Jahrhundert bis in die Gegenwart.

Und zum Ausklang genießen Sie nach einem Tag voller Kultur ein Glas Wein in einer der urigen Weinstuben oder einer stylischen Bar – natürlich ebenfalls fußläufig in der Innenstadt und mit Blick auf die Weinberge, in denen die Trauben für die regionalen Weine wachsen.

Für mehr Information zu Kunst und Kultur in Stuttgart: hier klicken

