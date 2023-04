War for digital talents

Mitarbeitergewinnung durch Sog-Wirkung

Es ist nicht der KI oder der Digitalisierung geschuldet, dass Arbeitsplätze verloren gehen. Es sind top ausgebildete Menschen, die durch ihr Wissen KI sinnvoll nutzen und Digitalisierung in Unternehmen vorantreiben, was neue Arbeitsplätze schafft und alte obsolet macht. Der Kampf um diese Talente und Experten wird in Zukunft zum wesentlichen Überlebensfaktor in KMU.

In diesem Gespräch zwischen den beiden Wiener Employer Branding Experten Mirco Düsterhöft und Marko Hirschnigg und MedienManager Herausgeber Otto Koller, wird klar, wie in Zeiten von Diskussionen um die Wochenstunden, Wechselbereitschaft von 52 Prozent aller Österreicher*innen oder dem Wandel vom Arbeitgeber- zum Arbeitnehmermarkt, mit der Frage: Wie sich das alles in Zukunft gerade für KMU ausgehen kann, umgegangen werden muss.

Düsterhöft und Hirschnigg sind davon überzeugt, dass ein wesentlicher Teil dieser Frage durch Employer Branding zu beantworten ist, weil es durch eine klare Unternehmensidentität dabei hilft, die passenden Mitarbeiter*innen nicht nur anzuziehen, sondern vor allem an das Unternehmen zu binden. Ihr Konzept basiert dabei auf den vier Säulen: Wir ziehen an, was wir ausstrahlen, Jobeinladung versus Jobausschreibung, Der Sinn des Lebens kennt keine Grenzen und Wachstum durch Wandel der Kultur.

https://bit.ly/3LbIK7L

Erst PR macht aus Talenten anerkannte Experten

Expertentum so ausbauen, dass es zum festen Bestandteil der medialen Öffentlichkeit wird.

Im Gespräch mit Dominik Sedlmeier, PR-Experte und CEO der El Clasico Media GmbH, berichtet er, wie sich mit Hilfe von PR-Kampagnen stille Talente in international anerkannte Experten verwandeln lassen. Dabei sind ihm in seiner Arbeit gemeinsame Werte besonders wichtig. Mit seinem Team möchte er Menschen, die wirklich etwas zu sagen haben und deren Arbeit einen allgemeinen Mehrwert bieten, fördern und ihr Expertentum so ausbauen, dass sie zum festen Bestandteil der medialen Öffentlichkeit werden.

Auf die Frage, ob PR wirkt antwortet er mit der Gegenfrage: Wem würden Sie eher vertrauen? Einer Person, die von sich selbst behauptet, großartig zu sein? Oder jene Person, die in zahlreichen redaktionellen (NICHT GEKAUFTEN) Medien durch die Vermittlung Dritter als bedeutend dargestellt wird?

Auch warum sich KMU mit dem Thema befassen sollten, begründet der Profi in diesem Gespräch mit MedienManager Herausgeber Otto Koller.

https://bit.ly/3GYNVGx

Die Bedeutung der Tageszeitung

Die OÖNachrichten punkten in Sachen regionaler Journalismus, effektiver Werbeplattform und Umweltorientierung.

In diesem Interview mit Susanne Dickstein, ihres Zeichens Chefredakteurin der Oberösterreichischen Nachrichten, geht es um die Bedeutung der Tageszeitung für Herrn und Frau Österreicher.

Sie erklärt, warum die OÖNachrichten zu den beliebtesten Tageszeitungen in Oberösterreich zählt, warum das Medium Zeitung nach wie vor ein hocheffizienter Werbeträger ist und warum Print auch in Umweltfragen, in vielen Fällen die Nase vorn hat.

https://bit.ly/3U77Et8

Werbetexte durch KI schreiben lassen?

Ja klar, meint Copywriting Experte Julius Kemnitzer.

Werbetexte sind ein elementarer Faktor in der Marketing-Strategie eines jeden Unternehmens. Ihre Erstellung kostet jedoch viel Zeit und Geld. Kein Wunder also, dass immer mehr Firmen künstliche Intelligenz einsetzen, um ihren Aufwand zu minimieren. Doch sind KIs dieser Aufgabe tatsächlich gewachsen?

Copywriting Experte Julius Kemnitzer beantwortet im Gespräch mit MedienManager Herausgeber Otto Koller diese Frage und erzählt, warum KIs beim Schreiben von Werbetexten eine wertvolle Hilfe darstellen. Er schränkt dabei ein, dass die im Marketing so wichtigen Emotionen durch KI nicht ersetzt werden können.

https://bit.ly/3KgJCbJ

Content Marketing – Gekommen um zu bleiben

Über 90 Prozent der Verbraucher:innen im deutschsprachigen Raum lesen und konsumieren digitale Inhalte von Unternehmen – seien es Blogs, Unternehmenswebsites oder Digitalmagazine.

Im Gespräch mit den Vorständen des Content Marketing Forums Regina Karnapp und Martin Distl und dem MedienManager Herausgeber Otto Koller, erörtern diese, was das Content Marketing Forum ist und vor allem warum Content bereits jetzt nicht nur „King“, sondern das Zünglein an der Waage, im Kampf um die Aufmerksamkeit der Zielgruppen ist.

https://bit.ly/3JATqMi

SEO-Webinare – Anleitung zur Suchmaschinenoptimierung

Der Online Marketing Experte Michael Kohlfürst im Gespräch mit Otto Koller von MedienManager. Themen der Videos sind Suchmaschinenoptimierung SEO, bezahlte Werbeanzeigen wie Google Ads sowie Social Media uvm.

https://bit.ly/3aE2thu

