Auf der Erfolgswelle: Ströck und die Alexandri-Schwestern machen gemeinsam gute Figur

Die Synchronschwimmerinnen beweisen im #teamströck guten Geschmack und verlängern die Kooperation mit der familiengeführten Traditionsbäckerei.

Wien (OTS/LCG) - Eirini Marina, Anna-Maria und Vasiliki Alexandri zählen zu den Aushängeschildern des österreichischen Schwimmsports. Ihre Karrieren sind von Spitzenplätzen bei Olympischen Spielen, Europa- und Weltmeisterschaften gekennzeichnet. Alle drei Schwestern sind seit 2014 Staatsmeisterinnen im Duett und zählen zu den Vorzeigeathletinnen des Österreichischen Schwimmverbands. Seit 2019 sind die Spitzensportlerinnen auch Mitglieder im #teamströck, mit dem das von Falstaff zur beliebtesten Bäckerei Wiens gekürte Traditionsunternehmen Ausnahmetalente sowohl im Breitensport als auch in Randsportarten unterstützt. Auch künftig haben die ursprünglich aus Volos (Griechenland) stammenden Synchronschwimmerinnen Appetit auf den gemeinsamen Erfolg mit Ströck. Die Partnerschaft wird um ein weiteres Jahr verlängert, in dem zahlreiche Highlights bevorstehen, bei denen sich die Schwestern gute Chancen auf Podestplätze ausrechnen dürfen. Von 5. bis 7. Mai 2023 zeigen die österreichischen Spitzensportlerinnen ihr Talent beim Weltcup in Montpellier (Frankreich), bevor es für Vasiliki von 13. bis 15. Mai 2023 nach Hurghada (Ägypten) geht. Von 21. bis 25. Juni 2023 stehen die European Games in Polen am Programm. Absoluter Höhepunkt des Jahres sind die Weltmeisterschaften, die von 14. bis 22. Juli 2023 im japanischen Fukuoka ausgetragen werden. Bei allen Bewerben starten die Sportlerinnen mit Ambitionen auf Podest- und Medaillenplätze.

„Mit dem Sport verbindet uns der tägliche Ehrgeiz, Bestleistungen in der Backstube zu erbringen. Synchronschwimmen ist ein Teamerfolg, der für uns alle bei Ströck inspirierend ist und uns als Vorbild für ein perfektes Miteinander anspornt“ , kommentiert Bäckermeister Gerhard Ströck die Partnerschaft.

„Tägliches Training ist genauso wichtig, wie die richtige Ernährung, um erfolgreich zu sein. Ströck verbindet Nachhaltigkeit mit Innovation und steter Weiterentwicklung – das sind Werte, die auch im Becken zum Erfolg führen“ , so Eirini Marina Alexandri.

„Als Familienunternehmen lebt Ströck Traditionen, Werte und Zusammenhalt. Wir Schwestern sind mit Freude Teil der #teamströck-Familie und wissen, wie wichtig familiäre Unterstützung für den Erfolg ist“ , ergänzt Anna-Maria Alexandri.

„Sportliches Training ist harte Arbeit. Traditionelle Backkunst erfordert Präzision, Streben nach Perfektion und täglich frische Motivation. Für unsere Erfolge bauen Ströck und wir auf die gleichen Inhalte“ , meint Vasiliki Alexandri.

Weitere Ausnahmetalente und Spitzensportler im #teamströck sind unter anderem Gewichtheberin Bernadette Werle, Läufer Elias Lachkovics, Läufer Andreas Vojta, Radfahrer und Extremsportler Michael Strasser, Ruder-Olympia-Bronzemedaille-Gewinnerin Magdalena Lobnig, Windsurfer Theo Peter, Springreiterin Marie-Christine Sebesta sowie Rennradfahrer Tim Wafler. Der Österreichische Rodelverband, der Österreichische Ruderverband, der Österreichische Tischtennis Verband und die Ballettakademie der Wiener Staatsoper kommen mit dem #teamströck auf den Geschmack beispielgebender Bestleistungen und traditioneller Backkunst.

Weitere Informationen auf stroeck.at/teamstroeck

