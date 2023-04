Internationale Sommerakademie an der Anton Bruckner Privatuniversität

Linz (OTS/LCG) - Erstmals findet in diesem Sommer unter der künstlerischen Leitung von Michael Oman eine internationale Sommerakademie an der Anton Bruckner Privatuniversität statt. Von 29. Juli bis 5. August 2023 stehen Meisterkurse mit namhaften internationalen Dozenten, ein Dozentenkonzert im Rahmen des Attergauer Kultursommers sowie ein Abschlusskonzert an der ABPU am Programm. Noch bis 15. Juni 2023 können sich interessierte Musiker online auf bruckneruni.at zu den Meisterkursen (aktive Teilnahme: 450 Euro, passive Teilnahme: 300 Euro) anmelden.

„Mit der internationalen Sommerakademie 2023 heißen wir erstmals auch in der vorlesungsfreien Zeit Studierende und Lehrende an der Anton Bruckner Privatuniversität willkommen. Es freut mich, dass in entspannter Atmosphäre unser wunderbares Haus im wahrsten Sinne des Wortes ‚bespielt‘ wird und dass wir hier den musikalischen Austausch von unseren eigenen Lehrenden und Studierenden mit Gastprofessorinnen und -professoren sowie Studierenden von nah und fern ermöglichen können“ , so Rektor Martin Rummel.

Zu den Dozenten der internationalen Sommerakademie zählen neben Susan Meesung Hong Coleman, Joseph Blank, Michael Oman und Philipp Tutzer von der ABPU auch Gerhard Schulz (mdw), Aida-Carmen Soanea (Gustav Mahler Privatuniversität), Sophie Dervaux, Walter Auer, Matthias Schorn und Johann Hindler (Wiener Philharmoniker), Hansjörg Schellenberger (Berliner Symphoniker) sowie Alessandro Tampieri (Barockorchester „Accademia Bizantina“).

„Als künstlerischer Leiter erfüllt es mich mit großer Freude, jungen Studierenden mit der Internationalen Sommerakademie ein erlesenes Dozentinnen- und Dozententeam sowie die großartigen Rahmenbedingungen an der ABPU präsentieren zu können. Stilistische Einsichten, historisch informierter Kontext und technische Fertigkeiten am Instrument werden im Rahmen der Meisterkurse eine fokussierte Sichtweise erfahren, aber auch die individuelle Persönlichkeitsentwicklung der Studierenden soll im Mittelpunkt stehen“ , erklärt der Leiter der Sommerakademie, Michael Oman.

Das Dozentenkonzert findet unter dem Titel „Time Signals“ am 2. August 2023, um 19.00 Uhr, im Rahmen des Attergauer Kultursommers am Narzbergergut auf dem Kronberg in Strass im Attergau statt. Am Programm stehen Werke von Georg Philipp Telemann, Antonio Vivaldi, Wolfgang Amadeus Mozart und Bela Bartok.

Beim Abschlusskonzert am 5. August, um 19.00 Uhr, an der Anton Bruckner Privatuniversität präsentieren die Teilnehmer eine Auswahl der erarbeiteten Werke.

Dozentinnen und Dozenten

Gerhard Schulz und Susan Meesun Hong Coleman | Violine - Streichquartett & Streicherkammermusik

und | Violine - Streichquartett & Streicherkammermusik Aida-Carmen Soanea | Viola

| Viola Walter Auer | Flöte

| Flöte Hansjörg Schellenberger | Oboe

| Oboe Joseph Blank | Bläserakademie

| Bläserakademie Matthias Schorn und Johann Hindler | Klarinette

und | Klarinette Michael Oman und Alessandro Tampieri | Barocke Kammermusik (historisches und modernes Instrumentarium)

und | Barocke Kammermusik (historisches und modernes Instrumentarium) Philipp Tutzer und Sophie Dervaux | Fagott

und | Fagott Se-Hwa Yoon , Rita Kroiter , Yoshio Owaki , Reinhold Puri-Jobi und andere | Korrepetition Klavier

, , , und andere | Korrepetition Klavier Martina Oman | Korrepetition Cembalo & Orgel

Konzerte

Dozentenkonzert im Rahmen des Attergauer Kultursommers

Mittwoch, 2. August 2023, 19.00 Uhr

Narzbergergut auf dem Kronberg

4881 Strass im Attergau, Kronberg 65

„TIME SIGNALS“

Werke von Georg Philipp Telemann, Antonio Vivaldi, Wolfgang Amadeus Mozart, Bela Bartok und anderen

Gerhard Schulz | Violine

Susan Meesun Hong Coleman | Violine

Michael Oman | Blockflöte & Moderation

Walter Auer | Flöte

Hansjörg Schellenberger | Oboe

Matthias Schorn | Klarinette

Philipp Tutzer | Fagott

Martina Oman | Cembalo

Abschlusskonzert der Studierenden der Internationalen Sommerakademie

Samstag, 5. August 2023, 19.00 Uhr

Anton Bruckner Privatuniversität, Kleiner Saal

Eintritt frei

Solo- und Kammermusik aus dem 17. bis 20. Jahrhundert

Moderation: Michael Oman

Weitere Informationen auf bruckneruni.at

