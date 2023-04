Grüne über Erhalt von ORF Sport+ erfreut

Prammer: Rettung von ORF Sport+ sichert auch Ligen und Bewerbe

Wien (OTS) - „Unser Einsatz für ORF Sport+ hat Früchte getragen. Er wird dem österreichischen Sport in seiner ganzen gesellschaftlichen Wirkmächtigkeit auch weiterhin zur Verfügung stehen. Das Sportangebot wird sowohl digital als auch auf ORF 1 schrittweise ausgebaut“, freut sich die Sportsprecherin der Grünen, Agnes Prammer, über die gelungene Lösung für den beliebten Kanal. „Die österreichische Sportlandschaft ist breit und vielfältig. Uns Grünen war es wichtig diesen sportlichen ‚Reichtum‘ in den zukünftigen Programmen des ORF zu erhalten“, betont Prammer.

„Mit dem Spartenkanal ORF Sport+ hat der ORF eine Möglichkeit, eine breite Palette an Sportarten inklusiv abzubilden“, hält Prammer fest. In eigenen Magazinen werde etwa über Behinderten- oder Schulsport berichtet. Auch weniger bekannte Sportarten hätten so eine Sendeplattform. Außerdem werde, wie z.B. mit dem Frauenfußballmagazin, auch ein besonderer Fokus auf Frauenbewerbe gelegt. Mit dem bevorstehenden Digitalangebot werde der ORF das alles noch besser abdecken können. Bis es aber so weit sei, müsse sichergestellt sein, dass das gesamte gesellschaftlich bedeutsame Angebot an Sportberichterstattung erhalten bleibe. „Das ist nun sichergestellt“, sagt die Sportsprecherin.

„Wir haben uns Seite an Seite mit dem organisierten Sport für diese gute und praktikable Lösung eingesetzt. Abseits des Informationsangebots über die Vielfalt im österreichischen Sport, ist mit diesem Verhandlungsresultat für viele Ligen und Bewerbe nun auch das schiere Überleben gesichert, weil nur in Verbindung mit einer entsprechenden Berichterstattung lebenswichtige Sponsorverträge aufrecht erhalten werden können“, betont Prammer.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6697

presse @ gruene.at