Stocker: „Reform macht zukunftsfitten und günstigeren ORF möglich“

ORF-Reform bringt Rabatt für die Bürger und ein Ende der überholten ORF-Privilegien

Wien (OTS) - „Die heute von Medienministerin Susanne Raab präsentierte Reform macht einen zukunftsfitten und günstigeren ORF möglich. In Zeiten der Teuerung ist es eine Selbstverständlichkeit, dass die Bürgerinnen und Bürger entlastet werden und auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk durch Sparsamkeit seinen Beitrag leistet. Durch die Kürzung der Beitragszahlungen von 22,45 Euro auf 15,30 Euro trägt die Bundesregierung diesem Gebot Rechnung. Die Menschen, die bereits heute von der GIS-Gebühr befreit sind, müssen auch künftig keine Gebühr entrichten, auch Zweitwohnsitze sind ausgenommen. Damit ist die ORF-Reform eine gute Lösung für die Menschen, aber auch für die Medienvielfalt in Österreich“, betont der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker.

„Gleichzeitig werden durch die Reform die komplett aus der Zeit gefallenen und zu Recht kritisierten Privilegien des ORF, wie etwa diverse Sonderzahlungen oder großzügige Wohnungszulagen, aufgehoben. Zudem werden in Zukunft die Gehälter der ORF-Mitarbeiter genauso transparent gemacht wie ihre Nebenbeschäftigungen und Verdienste. Auch die 7-Tage-Frist, die den Online-Auftritt des ORF bis heute stark einschränkt, wird aufgehoben, damit den Bürgerinnen und Bürgern für ihren Beitrag möglichst viel geboten wird. Zudem wird beim Online-Auftritt von ORF.at künftig verstärkt Bild- und Videomaterial genutzt. Das schützt die Vielfalt der österreichischen Medienlandschaft und sichert auch weiter ein breites mediales Angebot für die Menschen in Österreich“, so Stocker, der abschließend betont: „Die zuständige Medienministerin Susanne Raab hat ein sehr ausgewogenes Paket verhandelt, das sich wirklich sehen lassen kann."

