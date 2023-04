SPÖ-Lindner: Volle Unterstützung für Kampagne zur kostenfreien HIV-Prophylaxe PrEP!

SPÖ begrüßt Forderung der Aids-Organisationen – entsprechende Anträge liegen bereits im Parlament

Wien (OTS/SK) - Nachdem erst in der vergangenen Woche eine Studie im Auftrag des Gesundheitsministeriums die kostenfreie Ausgabe der HIV-Prophylaxe PrEP unterstützt hat, haben heute die AIDS-Hilfen Österreichs, die Aids-Gesellschaft und die HOSI Wien eine Kampagne zu dieser Forderung vorgestellt. Volle Unterstützung kommt dafür von der SPÖ. SPÖ-Gleichbehandlungssprecher Mario Lindner stellt dazu fest: „Es ist ein wichtiges Zeichen, dass die österreichweiten Interessensvertretungen im Bereich HIV/Aids sich klar und deutlich für die kostenlose PrEP aussprechen. Als SPÖ haben wir dazu schon vor einigen Monaten Anträge in den Nationalrat gebracht, die jederzeit beschlossen werden können. Es ist höchste Zeit, dass der Gesundheitsminister in die Gänge kommt und diese wichtige Präventionsmaßnahme endlich, so wie in den meisten anderen westeuropäischen Ländern, gratis zugänglich macht!“ ****

Unter dem Motto „Lust auf PrEP – Gemeinsam für Safer Sex & sexuelle Gesundheit“ fordern die Initiator*innen der Kampagne einen niederschwelligen und kostenfreien Zugang zur PrEP. Dieses Medikament kann vorbeugend eingenommen werden, um eine HIV-Infektion zu verhindern. Länder wie Deutschland geben die PrEP daher schon länger kostenfrei an Risikogruppen aus – Österreich hinkt bis heute hinterher. Die PrEP kostet hierzulande 60 Euro pro Monat, inklusive der dreimonatlichen Check-Up-Untersuchungen können sich die Kosten für Nutzer*innen auf bis zu 1.000 Euro pro Jahr belaufen. „Für uns ist klar, dass sexuelle Gesundheit niemals vom Geldbörsel abhängig sein darf. Österreich macht den Zugang zur PrEP bisher zu einer Frage des Einkommens und schließt einkommensschwache Gruppen ganz bewusst aus – das muss sich endlich ändern“, so Lindner abschließend. (Schluss) lp

