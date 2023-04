Eurovision Song Contest 2023: Good Luck in Liverpool! TEYA & SALENAs Farewell-„Studio Session“

Abflug nach Liverpool am 1. Mai, erste Probe am 2. Mai

Wien (OTS) - In fünf Tagen ist es so weit – am Montag, dem 1. Mai 2023, fliegen TEYA & SALENA gemeinsam mit der österreichischen Delegation nach Liverpool, wo sie im zweiten Semifinale am 11. Mai um den Einzug ins Finale des größten TV-Unterhaltungsevents der Welt singen. Gestern, am 25. April, fand in den Ö3-Studios in Wien die offizielle Farewell-„Studio Session“ statt. ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz, ORF-ESC-Delegationsleiter Stefan Zechner, ESC-Scout Eberhard Forcher, Freunde, Familie und zahlreiche Pressevertreter/innen und Fans waren gekommen, um Österreichs Song-Contest-Duo alles Gute für Liverpool zu wünschen. TEYA & SALENA gaben eine Acoustic-Version ihres ESC-Songs „Who The Hell Is Edgar?“ und eine Auswahl ihrer ESC-Lieblingslieder zum Besten. Die ca. 30-minütige Performance konnte als Live-Stream verfolgt werden und ist noch für sieben Tage on demand auf TVthek.ORF.at, oe3.ORF.at und topos.ORF.at zu sehen.

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „TEYA & SALENA überzeugen mit ihren außergewöhnlichen Stimmen, ihrer Bühnenpräsenz, ihrem Selbstvertrauen und ihrer positiven Ausstrahlung. Ihr Song steht bei den internationalen Buchmachern seit seiner Veröffentlichung hoch im Kurs – ich bin mir aber sicher, dass sie sich nicht auf diesen Lorbeeren ausruhen, sondern in Liverpool beim ESC alles geben werden, um Österreich mit ihrer Performance stolz zu machen.“

ORF-ESC-Delegationsleiter Stefan Zechner: „Die vergangenen Tage und Wochen waren sehr intensiv für TEYA & SALENA. Sie hatten kaum einen Tag frei und haben sich perfekt vorbereitet. Es ist aber gut, dass der letzte Teil der ESC-Reise nun beginnt und wir am Montag nach Liverpool fliegen, wo die beiden ihren Song beim größten Musik-TV-Unterhaltungsevent der Welt präsentieren können. Abseits der unbestrittenen musikalischen Fähigkeiten der beiden, freut es mich ganz besonders, dass mit der Teilnahme am Song Contest ein Kindheitstraum für sie in Erfüllung geht.“

TEYA & SALENA präsentierten im Rahmen der Farewell-„Studio Session“ ihren Song „Who The Hell Is Edgar?“. Außerdem performten sie eine Auswahl ihrer ESC-Lieblingslieder, darunter ein Medley aus „Molitva“, „Arcade“, „Euphoria“, „Heroes“ und „Rise Like A Phoenix“ sowie die Songs „Watergun“, „Snap“, „Think About Things“, „Amen“ und „Halo“. Ein Bericht über die Farewell-Party war gestern Abend in der „ZIB 3“ zu sehen, weitere Berichterstattung steht heute in „Aktuell nach eins“ (13.25 Uhr, ORF 2) sowie morgen, am 27. April, in „Guten Morgen Österreich“ (6.30 Uhr, ORF 2) und den „Seitenblicken“ (20.05 Uhr, ORF 2) auf dem Programm.

Während der Entscheidungswoche berichten die aktuellen „Zeit im Bild“-Sendungen, „Aktuell nach eins“, „Aktuell nach fünf“, „Studio 2“, „Guten Morgen Österreich“, die „Seitenblicke“ und die ORF-Landesstudios aus Liverpool. Auch die ORF-Radios widmen sich in ihren Programmen dem ESC 2023.

Der weitere Fahrplan bis zum zweiten Semifinale des „Eurovision Song Contest“:

Freitag, 28. April:

20.15 Uhr, live in ORF 1: TEYA & SALENA bei „Dancing Stars“

Samstag, 29. April:

20.15 Uhr, live in ORF 1: TEYA & SALENA bei „Austria for Life“

Sonntag, 30. April:

9.00 bis 11.00 Uhr, Hitradio Ö3: TEYA & SALENA im Ö3-„Frühstück bei mir“

Montag, 1. Mai:

Abflug nach Liverpool

Dienstag, 2. Mai:

Erste Probe in Liverpool

Freitag, 5. Mai:

Zweite Probe in Liverpool

Samstag, 6. Mai:

9.00 und 9.30 Uhr, ORF 1: TEYA & SALENA in „Hallo OKIDOKI“

Sonntag, 7. Mai:

Opening Ceremony und offizielle Eröffnung des ESC 2023

Dienstag, 9. Mai:

20.15 Uhr, ORF 1: „Mr. Song Contest proudly presents“ – Andi Knoll präsentiert seine Top Ten des ersten Semifinales

21.00 Uhr, live in ORF 1: „Eurovision Song Contest 2023 – Semifinale 1“

Mittwoch, 10. Mai:

Generalprobe zum zweiten Semifinale

Donnerstag, 11. Mai:

20.15 Uhr, ORF 1: „Mr. Song Contest proudly presents“ – Andi Knoll präsentiert seine Top Ten des zweiten Semifinales

21.00 Uhr, live in ORF 1: „Eurovision Song Contest 2023 – Semifinale 2“ (Österreich mit Startnummer 13)

Samstag, 13. Mai:

20.15 Uhr, live in ORF 1: „Eurovision Song Contest 2023 – Der Countdown“ mit Barbara Schöneberger, live aus dem Tate Museum in Liverpool

21.00 Uhr, live in ORF 1: „Eurovision Song Contest 2023 – Finale“ 0.40 Uhr, live in ORF 1: „Eurovision Song Contest 2023 – Die Aftershow“ mit Barbara Schöneberger, live aus dem Tate Museum in Liverpool

Der Eurovision Song Contest 2023 live in ORF 1

Der größte TV-Unterhaltungsevent der Welt geht wieder an drei Abenden über die Bühne: Das erste Semifinale steht am Dienstag, dem 9. Mai, das zweite Semifinale – mit Österreichs Vertreterinnen TEYA & SALENA mit Startnummer 13 – am Donnerstag, dem 11. Mai, und das Finale am Samstag, dem 13. Mai, live aus Liverpool jeweils ab 21.00 Uhr auf dem Programm von ORF 1.

Die beiden Semifinal-Abende werden um 20.15 Uhr von ORF-Kommentator Andi Knoll mit „Mr. Song Contest proudly presents“ eröffnet. Am Finalabend führt Barbara Schöneberger durch die beiden ORF/ARD/SRF-Rahmensendungen „ESC – Der Countdown“ (20.15 Uhr) und „ESC – Die Aftershow“ (0.45 Uhr) live aus dem Tate Museum in Liverpool.

Der Eurovision Song Contest 2023 barrierefrei im ORF

Der 67. „Eurovision Song Contest“ aus Liverpool wird heuer unter dem Motto „United By Music“ im ORF wie jedes Jahr ohne Barrieren für das hör- oder sehbeeinträchtigte Publikum ausgestrahlt. Für die nationale Ausstrahlung bietet der ORF die Live-Untertitelung aller drei TV-Shows – der beiden Halbfinal-Shows am Dienstag, dem 9., und Donnerstag, dem 11. Mai, (inklusive Songvorstellung und Entscheidung) und natürlich der Final-Show am Samstag, dem 13. Mai – jeweils ab 21.00 Uhr in ORF 1, im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie auf der ORF-TVthek im Live-Stream an. Gleichzeitig werden beide Halbfinale und das ESC-Finale – ebenfalls live – für blinde und sehbehinderte Menschen von Juliana Kühberger, Sandra Spick, Johannes Karner und Sebastian Aster audiokommentiert und sind auf der zweiten Tonspur abrufbar. Auch die zweiteilige Doku „Mr. Song Contest proudly presents“, präsentiert von „Mr. Song Contest“ Andi Knoll, und „Der Countdown“ – jeweils um 20.15 Uhr in ORF 1 vor den Halbfinal-Shows bzw. vor dem Finale – werden im ORF TELETEXT auf Seite 777 und auf der ORF-TVthek live untertitelt. Die barrierefreien Sendungen sind auf der ORF-TVthek sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar.

Der Eurovision Song Contest 2023 auf ORF.at und ORF-TVthek

ORF.at widmet sich dem Song Contest in gewohnt breiter Berichterstattung. Zu den Semi-Finals und dem großen Finale gibt es Vorberichte mit den wichtigsten Infos zum Event und zu den Acts mit ihren Songs. Der multimediale ORF.at-Live-Ticker zum Live-Stream kommentiert dann jeweils den gesamten Showabend lang im Minutentakt das Geschehen in Liverpool. Für alle, die das Geschehen nicht live verfolgen können, bringt ORF.at Zusammenfassungen und Ergebnisse der Shows mit den Videos aller Auftritte. Dem großen Finale widmet ORF.at am Sonntag noch eine umfassende Nachbetrachtung.

Der Song Contest findet aber selbstverständlich auch auf der ORF-TVthek statt, die sowohl Live-Streams als auch – im Rahmen eines eigenen Themenschwerpunkts – Videos-on-Demand aller drei Abende bietet, sodass Fans garantiert nichts verpassen. Und Nostalgisches gibt es darüber hinaus im Videoarchiv „Österreich beim Song Contest“, das Österreichs Songs und Interpreten aus den vergangenen Jahrzehnten nochmal zum Nachsehen und -hören bereithält.

„Teletwitter“ im ORF TELETEXT während der Live-Shows

Auch heuer können Fans während der Semifinal-Shows und dem Finale im ORF TELETEXT wieder twittern und Fan-Kommentare am TV-Screen mitverfolgen. Das spezielle „Teletwitter“-Service zum Eurovision Song Contest macht es möglich. Wie es geht? Ganz einfach auf Twitter unter dem Hashtag #ESCORF posten. Die Redaktion wählt dann die spannendsten, originellsten, witzigsten Tweeds aus und stellt sie on air. Bei Anwählen der ORF TELETEXT-Seite 780 werden die Kommentare am unteren Bildschirmrand – ähnlich wie Untertitel – eingeblendet, sodass Fans gleichzeitig die TV-Show sehen und die Tweets lesen können. Ein paar wichtige Details sind beim „Teletwitter“ noch zu berücksichtigen: Tweets mit Bildern oder Links sind aus technischen Gründen ausgeschlossen, und für die Veröffentlichung können nur Beiträge mit maximal 140 Anschlägen berücksichtigt werden. Auf der ORF TELETEXT-Seite 781 gibt es dazu genaue Erläuterungen, auch zum Abruf auf Set-Top-Boxen, bei denen Untertitel und damit auch der „Teletwitter“ im Untertitelungsmenü der Box angewählt werden können. Zum ESC bietet der ORF TELETEXT aber nicht nur den „Teletwitter“, sondern selbstverständlich auch laufend alle wichtigen News über Künstler und Shows – zu finden im Magazin „Kultur und Show“ (Seiten 107, 110 bzw. ab 190).

Der Eurovision Song Contest 2023 im Hitradio Ö3

Am Sonntag, dem 30. April, sind TEYA & SALENA zu Gast bei Claudia Stöckl in der Sendung Ö3-„Frühstück bei mir“ (9.00 bis 11.00 Uhr). Der „Freaky Friday“ am Freitag, dem 12. Mai (8.00 bis 9.00 Uhr), erinnert an die legendärsten Song-Contest-Momente: Eine Stunde lang spielen Benny Hörtnagl und Robert Kratky schräge, außergewöhnliche und einzigartige ESC-Songs. Über alle Highlights rund um den diesjährigen Eurovision Song Contest berichtet Ö3-Reporter Clemens Stadlbauer aus Liverpool.

Jan Böhmermann und Olli Schulz kommentieren für FM4 den Eurovision Song Contest 2023

Zum ersten Mal ist Radio FM4 live vor Ort beim Eurovision Song Contest und schickt den deutschen Satiriker und siebenfachen Grimme-Preisträger Jan Böhmermann und Indie-Musiker Olli Schulz nach Liverpool. Gemeinsam werden sie das Finale des Eurovision Song Contests am 13. Mai ab 21.00 Uhr live für FM4 kommentieren, im Radio und im Videostream auf fm4.ORF.at und in der ORF-TVthek. Bereits ab 19.00 Uhr melden sich Philipp Emberger und Alex Wagner mit dem Countdown zum ESC aus Liverpool mit den besten Momenten des Eurovision Song Contests. FM4 berichtet auch in der Song-Contest-Woche (9. bis 13. Mai) von den Halbfinalen und liefert Stimmungsberichte von vor Ort und Fun Facts über die relevantesten ESC-Songs der Geschichte.

