Liquid Lifting – das schnelle sommertaugliche Facelift

Sommertaugliches Liquid Lifting: Strahlend frisches Gesicht in Kürze

Wien (OTS) - Der Sommer steht vor der Tür. Damit das Gesicht auch mit den sexy Sommeroutfits mithalten kann, gibt es bei absolut schön in Wien das Schnellprogramm von Dr. Doris Wallentin. Mit dem Liquid Lifting verschwinden sowohl Hängebäckchen als auch dunkle Schatten unter den Augen und die Haut wird mit viel Feuchtigkeit versorgt. Dafür sorgen die Hyaluronsäuren, welche ein Lebenselixier für die Haut darstellen.

Das Gesicht wird beim Liquid Lifting mit flüssigen Unterspritzungsmaterialien gestrafft und verjüngt. Der Unterschied zum klassischen Lifting dabei ist, dass anstatt einzelner Falten auf große Areale abgezielt wird. Gearbeitet wird dabei mit eigens konzipierten dünnen Nadeln und auf Wunsch kann vorher eine lokal anästhetisierende Creme aufgetragen werden. Die Effekte des Liquid Lifting sind vielseitig:

Hebung des Jochbeins und der Augenpartie

Weitung der Augenwinkel (wirkt gegen müde Augen)

Wiederherstellung von fehlendem Volumen der Wangen

Straffung des Kieferwinkels mit der Tower-Technik durch turmförmige Depots direkt über den Wangenknochen (definierte Kinnlinie)

Erneuerung des Bindegewebes

Die Lifting-Effekte werden nach und nach erzielt und zwischendurch wird immer gemeinsam in den Spiegel geblickt. Für eine glatte und besonders entspannte Hautoberfläche empfiehlt Dr. Wallentin das Liquid Lifting in Kombination mit Mesobotox. Denn durch die geringe Dosis an Botulinumtoxin wird die Gesichtsmuskulatur zusätzlich entspannt. Durch die Kombination beider Behandlungen erhält das Gesicht Feuchtigkeit von den Gesichtsknochen bis zur Hautoberfläche. Der Effekt ist unmittelbar sichtbar und das Ergebnis verbessert sich weiter innerhalb der ersten drei Wochen. Gesellschaftsfähig ist man sofort und es kann direkt wieder ein bronzefarbenes Sommer Make-up aufgelegt werden.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Doris Wallentin

+43 1 320 10 21

praxis @ wallentin.cc

Wien: Grinzinger Allee 3, 1190 Wien