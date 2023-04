Einladung: Filmpräsentation + Podiumsdiskussion „Lass mich fliegen“

Wien (OTS) - Der Film „Lass mich fliegen“, bei der Diagonale 2023 mit dem Franz-Grabner-Preis für den besten Kinodokumentarfilm des Jahres ausgezeichnet, beleuchtet die Lebensrealitäten von vier jungen Menschen mit Down-Syndrom und macht auf ihre Erfahrungen im alltäglichen Leben aufmerksam. Anschließend an den Film findet eine Podiumsdiskussion unter dem Titel „Klischees vs. Lebensrealität – Über das Sehen und Gesehenwerden von Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft“ statt. ORF-Moderator Andreas Onea wird durch die Veranstaltung führen.

Der ORF und die Lebenshilfe Wien laden zur

Filmpräsentation + Podiumsdiskussion

„Lass mich fliegen“

Mittwoch, 3. Mai 2023

Beginn: 18.00 Uhr

Ende: 20.10 Uhr

Filmcasino, Margaretenstraße 78, 1050 Wien

Am Podium nehmen Platz:

Bernhard Schmid, Generalsekretär der Lebenshilfe Wien

Germain Weber, Leiter des Consulting Boards Inklusion und Sonderpädagogik des BMBWF

Franz-Joseph Huainigg, Beauftragter für Barrierefreiheit im ORF Christine Steger, Behindertenanwältin

Evelyne Faye, Regisseurin des Films

Magdalena Tichy, Protagonistin und Selbstvertreterin

Yvonne Zvara, Social-Impact-Verantwortliche der Firma dentsu

