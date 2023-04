„Eco“: Wahl-Motiv Wohnungsnot – warum ein Grundbedürfnis immer weniger leistbar wird

Wahl-Motiv Wohnungsnot: Warum ein Grundbedürfnis immer weniger leistbar wird

Es war die Überraschung des Abends: Die KPÖ erreicht bei der Salzburger Landtagswahl aus dem Stand elf Prozent. Wahlforschende führen das Ergebnis vor allem auf das Thema leistbares Wohnen zurück. Auf der einen Seite können sich Betroffene ohne Erbe Eigentum nicht leisten, auf der anderen Seite sind sie als Mieter/innen den horrend steigenden Mieten ausgeliefert. Immer mehr Menschen flüchten in der Hoffnung auf leistbaren Wohnraum von der Stadt aufs Land. Wie konnte es so weit kommen und wie wird Wohnen wieder leistbar? Bericht:

Emanuel Liedl, Johannes Schwitzer-Fürnsinn, Louisa Lavaud

Milliardenpleite Wirecard: Wie kommen Anleger und Gläubiger an ihr Geld?

Im Juni 2020 bricht das Kartenhaus zusammen: Der Finanzdienstleister Wirecard ist pleite, der Traum vom Tech-Giganten „Made in Germany“ ist vorbei. Der Vorstandsvorsitzende sitzt in U-Haft, sein Stellvertreter ist auf der Flucht. Drei Jahre später sind die Aufräumarbeiten voll im Gange. Das Insolvenzverfahren läuft ebenso wie der Strafprozess gegen Wirecard-Chef Markus Braun. Aber auch in Österreich warten viele Tausende Anleger/innen nach wie vor auf ihr Geld und fragen sich, wie die frisierten Bilanzen jahrelang niemandem auffallen konnten. Wer nimmt Wirtschaftsprüfer und Aufsichtsrat in die Verantwortung? Und gibt es da überhaupt noch etwas zu holen? Bericht: Bettina Fink, Lisa Lind

Entscheidung in der Türkei: Führt die Wirtschaftskrise zum Machtwechsel?

Die Türkei befindet sich in einem ökonomischen Abwärtstrend, den die Menschen tagtäglich spüren. Die Währung ist auf einem Rekordtief, die Inflation liegt bei 50 Prozent – hinzu kommen noch die Milliardenschäden von dem Erdbeben im Februar. Doch Präsident Recep Tayyip Erdogan mischt sich – entgegen Expertenempfehlung – immer wieder in die Wirtschaftspolitik ein. Am 14. Mai wird in der Türkei gewählt. Wird Präsident Erdogan die Rechnung für den rasanten Wirtschaftsabschwung im Land erhalten? ORF-Korrespondentin Katharina Wagner berichtet aus der Türkei.

