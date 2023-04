Raiffeisen Bankengruppe Kärnten: Kräftiges Wachstum beim Geschäftsvolumen

Die Raiffeisen Bankengruppe Kärnten erreichte mit 6,4 Mrd. EUR einen neuen Höchststand bei Finanzierungsleistungen.

Klagenfurt am Wörthersee (OTS) - Mit 58,3 Mio. EUR wurde ein hervorragendes Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit erzielt. 2022 war auch ein starkes Jahr bei nachhaltigen Veranlagungen. Für die Kunden gibt es Innovationen bei den digitalen Services. Die sehr gute Kapitalausstattung erlaubt es den Kärntner Raiffeisenbanken weiter mit den Kunden zu wachsen.

Eckdaten 2022 im Überblick

Steigerung Finanzierungsleistung um +5,9 % auf 6,4 Mrd. EUR

Steigerung Kundeneinlagen um +2,2 % auf 6,9 Mrd. EUR

Steigerung Bilanzsumme um +1,3 % auf 11,1 Mrd. EUR

Ergebnis gewöhnlicher Geschäftstätigkeit (EGT): 58,3 Mio. EUR

Kernkapitalquote: 16,6 %

Starke Nachfrage bei Nachhaltigkeitsprodukten

Innovativ bei digitalen Services mit INFINITY und RaiPay

Erwartung für 2023: deutliche Ergebnissteigerung

Finanzierungsleistung auf einem neuen Höchststand.

Die Raiffeisen Bankengruppe Kärnten blickt auf ein Jahr mit einem hervorragenden Ergebnis zurück. „Im abgelaufenen Jahr 2022 waren wir außergewöhnlich gut unterwegs. Zurückzuführen ist das auf drei starke Fundamente: unsere Nähe zu den Kundinnen und Kunden, das Know-how unserer Kundenbetreuerinnen und –betreuer und ein Portfolio exzellenter Produkte und Dienstleistungen,“ so Peter Gauper, Vorstandssprecher der Raiffeisen Landesbank Kärnten.

Mit 6,4 Mrd. EUR wurde bei der Finanzierungsleistung ein neuer Höchststand erreicht. Mit einem Anstieg von +9 % konnten die Finanzierungen für Firmenkunden abermals signifikant erhöht werden. Viele davon wurden an die Kärntner Industrie und die gewerbliche Wirtschaft vergeben. Trotz der steigenden Zinsen im Juli 2022 und der strengeren Kreditvergaberichtlinien konnte bei Privatfinanzierungen eine Steigerung von +1,1% erzielt werden.

Der Zufluss an Kundeneinlagen hielt an. Der Jahresendstand von 6,9 Mrd. EUR entspricht einem Plus von 151 Mio. EUR. Das gesamte Mittelaufkommen beträgt 9 Mrd. EUR. Aktuell darf die Raiffeisen Bankengruppe Kärnten mehr als 281.000 Kunden begleiten und beraten. „Wir freuen uns sehr über das entgegengebrachte Vertrauen,“ bedankt sich Peter Gauper.

Starkes Jahr bei nachhaltigen Veranlagungen.

Die Betreuung durch über 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 700 Kundenbetreuerinnen und Kundenbetreuer flächendeckend an rund 120 Standorten bilden die Basis für den Erfolg der Raiffeisen Bankengruppe Kärnten und der Raiffeisen Landesbank Kärnten.

Wie schon im Vorjahr waren auch 2022 die Raiffeisen Nachhaltigkeitsfonds, die streng nach ESG-Kriterien gemanagt sind, sehr stark nachgefragt. Aktuell haben die Kärntnerinnen und Kärntner rund 274 Mio. EUR in Nachhaltigkeitsfonds von Raiffeisen investiert und das macht 45,6 % des Raiffeisenfonds-Bestandes (600 Mio. EUR) aus. „Das zeigt, dass Nachhaltigkeit auch in herausfordernden Jahren einen hohen Stellenwert hat. Dieser Trend wird sich fortsetzen,“ ist Georg Messner, Vorstand Raiffeisen Landesbank Kärnten überzeugt.

Innovativ bei digitalen Services.

Der Zahlungsverkehr blieb auch 2022 eine stabile Ergebnisstütze. Die Zahlungsverkehrstransaktionen betrugen 43,8 Mio. EUR, ein Plus von 4,4 % im Vergleich zum Vorjahr. Im Online-Banking verzeichnet die Raiffeisen Bankengruppe Kärnten mit über 137.000 Online-Nutzern einen Zuwachs von +5,9 % gegenüber dem Vorjahr. Jede vierte Kärntnerin bzw. jeder vierte Kärntner nutzt „Mein ELBA“ oder die „Mein ELBA-App.“ Damit ist die Raiffeisen Bankengruppe der klare Marktführer im Online-Banking. Zu den digitalen Highlights 2022 gehört die neu entwickelte Bezahl-App RaiPay, mit der Kunden einfach und sicher zahlen können.

„Unsere Firmenkunden profitieren mit Raiffeisen INFINITY vom innovativsten Business Banking Portal Österreichs. Raiffeisen INFINITY ist nicht nur die technisch neueste Lösung am Markt, sondern auch die anwenderfreundlichste Lösung, die Unternehmer finden werden,“ ist Georg Messner überzeugt.

Hervorragendes Ergebnis.

„Mit der Entwicklung der wichtigsten Bilanzkennzahlen sind wir sehr zufrieden,“ freut sich Gert Spanz, Vorstand der Raiffeisen Landesbank Kärnten. „Die Kärntner Raiffeisenbanken und die Raiffeisen Landesbank Kärnten schlossen das Geschäftsjahr 2022 mit einem hervorragenden Ergebnis ab.“ Die Bilanzsumme ist um 150 Mio. EUR gestiegen und hat sich auf über 11,1 Mrd. EUR erhöht. Zudem konnte das Betriebsergebnis im vergangenen Geschäftsjahr auf 75 Mio. EUR gesteigert werden. Hier konnte ein Plus um +12,50 % erzielt werden. Das hervorragende Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beträgt 58,3 Mio. EUR.

Was die Kapitalausstattung betrifft, ist die Raiffeisen Bankengruppe Kärnten sehr gut ausgestattet, was ihr erlaubt, mit den Kunden weiter zu wachsen. Die Kernkapitalquote beträgt 16,6 % und liegt damit weit über den regulatorischen Anforderungen.

Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Eckpfeiler des Wertesystems von Raiffeisen. Wir haben schon immer Verantwortung für die Menschen und für die nachhaltige Entwicklung der Region, in der wir leben, übernommen. „Wir arbeiten intensiv am Ausbau unseres nachhaltigen Beratungs- und Produktangebotes und an der Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung unserer Betriebsökologie gearbeitet,“ so Gert Spanz.

Die Entwicklung der Raiffeisen Bankengruppe Kärnten im 1. Quartal war weiterhin sehr dynamisch. Für 2023 wird eine deutliche Ergebnisverbesserung erwartet.

