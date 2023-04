Das ORF-2-Programm zum Staatsfeiertag

Am 1. Mai ab 9.10 Uhr

Wien (OTS) - Von „Der Bockerer II – Österreich ist frei“ über „Aus den Trümmern“ und „Menschen & Mächte: Der 1. Mai – Ein Feiertag macht Geschichte“ bis hin zu „Österreich vom Feinsten: Burgenland – Rund ums Blaufränkischland“: Das ORF-2-Programm zum Staatsfeiertag, am Montag, dem 1. Mai 2023, lädt ab 9.10 Uhr zu einem Streifzug durch die Geschichte Österreichs ein, bevor im Hauptabend ein gemeinsamer Ausflug mit Hans Knauß ins Mittelburgenland auf dem Programm steht.

Mit „Österreich ist frei“ wird um 9.10 Uhr der zweite Teil von Franz Antels legendärer „Bockerer“-Reihe mit Karl Merkatz gezeigt.

Die 2015 entstandene Kulturproduktion „Aus den Trümmern“ von Nadia Weiss dokumentiert um 10.50 Uhr Österreichs kulturellen Neuanfang nach dem Zweiten Weltkrieg. Darin blicken u. a. Lotte Tobisch, Karl Merkatz, Ingrid Burkhard, Arik Brauer, Peter Weck, Senta Wengraf, Erich Lessing, Gustav Peichl, Friedrich Cerha und – in seinem letzten TV-Interview – Udo Jürgens als bedeutende Zeitzeuginnen und -zeugen aus dem Kunst- und Kulturbereich mit ganz persönlichen Eindrücken und Erinnerungen auf einen wesentlichen Teil ihrer Vergangenheit zurück, der den Aufbruch in eine neue Ära markierte. Sie bieten damit, jenseits der tradierten Geschichtsbilder der Nachkriegsjahre, die besondere Möglichkeit, nahe am individuellen Erleben dieser Zeit teilzuhaben, die für die Gründung der Zweiten Republik so bedeutsam werden sollte.

Rote Fahnen und bändergeschmückte Maibäume, ideologische Kampfparolen und biedere Familienausflüge, Wiener Ringstraße und steirischer Marktplatz: Mit Robert Gokls „Menschen & Mächte“-Dokumentation „Der 1. Mai – Ein Feiertag macht Geschichte“ zeigt ORF 2 um 11.55 Uhr eine filmische Zeitreise zurück in die wechselvolle und spannungsreiche Geschichte des 1. Mai – vom illegalen Kampftag der Arbeiterbewegung am Ende des 19. Jahrhunderts bis hin zum Staatsfeiertag mit Volksfestcharakter.

Im Hauptabend heißt es um 20.15 Uhr „Österreich vom Feinsten“. Hans Knauß geht wieder auf Entdeckungsreise und besucht in der sechsten Folge der beliebten ORF-Sendereihe das Mittelburgenland. Landschaftliche Höhepunkte, echte Volksmusik, kulinarischer Genuss, Traditionen und viele Begegnungen mit großartigen Menschen begleiten ihn auf seiner Tour „Rund ums Blaufränkischland“.

