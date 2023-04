SPÖ-Regner/Schieder gratulieren Oliver Röpke zur Wahl als EWSA-Präsident

Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss ernennt neuen Präsidenten

Wien (OTS/SK) - Heute wird in einer feierlichen Zeremonie im Europäischen Parlament für die nächsten zweieinhalb Jahre ein neuer Präsident des Europäischen Wirtschaft- und Sozialausschusses (EWSA) gewählt. Diese Rolle wird dem österreichischen Gewerkschafter Oliver Röpke zukommen. Vize-Präsidentin des EU-Parlaments Evelyn Regner und SPÖ-Delegationsleiter Andreas Schieder gratulieren Röpke zum Amtsantritt: „Als SPÖ-Delegation freuen wir uns ganz besonders, künftig einen engagierten österreichischen Gewerkschafter an der Spitze des EWSA zu sehen und unsere gute Zusammenarbeit mit ihm weiterzuführen. Oliver Röpke hat während seiner langjährigen Arbeit in Brüssel und im Wirtschafts- und Sozialausschuss unter Beweis gestellt, dass er die richtige Person für diese Rolle ist. Wir sind davon überzeugt, dass er die angemessene Vertretung von wirtschaftlichen und sozialen Interessensgruppen auf EU-Ebene in den nächsten zweieinhalb Jahren sicherstellen wird und somit dazu beitragen wird, die demokratische Legitimität in der EU zu stärken. Mit den von ihm anvisierten Reformen für den EWSA hat er die Zeichen der Zeit und die Herausforderungen für die Europäische Union erkannt - mit mehr Transparenz und Geschlechterparität geht der EWSA Hand in Hand mit dem EU-Parlament in eine gerechtere Zukunft.“ **** (Schluss) lp

