Meidlinger (SPÖ)/Konrad (NEOS): Wiener Joboffensive 50plus feiert Erfolge

Über 2.200 über 50-Jährige wieder im Job – großer Andrang bei Jobmesse im Rathaus

Wien (OTS/SPW-K) - Ältere Arbeitsuchende haben ein hohes Risiko, lange auf Arbeitsuche zu sein. 348 Tage sind 50-jährige und ältere Wiener*innen durchschnittlich arbeitslos, fast sechs Mal so lang wie junge Wiener*innen bis 24 Jahre. Die Stadt Wien setzt über den waff gemeinsam mit dem AMS Wien seit Herbst 2019 die Förderaktion „Joboffensive 50plus“ um. Mehr als 2.200 ältere Arbeitsuchende wurden bislang aktiv auf dem Weg in die Beschäftigung unterstützt. Die Stadt Wien hat für die Joboffensive 50plus 46,4 Millionen Euro bislang bereitgestellt.

Christian Meidlinger, SP-Gemeinderat und Vorstandsvorsitzender des waff, sieht den Erfolg der Joboffensive 50plus auf mehreren Ebenen: „Es ist ein Erfolg für jede einzelne Person, die dadurch wieder einen Job bekommt. Es ist ein Erfolg, dass die meisten Arbeitnehmer*innen über den Förderzeitraum hinaus beschäftigt sind. Sogar ein Jahr nach Förderende sind laut einer Vergleichsstudie 85 Prozent der Teilnehmer*innen in Beschäftigung während es in einer vergleichbaren Gruppe ohne Förderung nur 18 Prozent waren. Damit ist der Wiedereinstieg ins Berufsleben mit der Joboffensive 50plus geschafft.“

Für Jörg Konrad, NEOS Gemeinderat und stellvertretender Vorstandsvorsitzender des waff, profitieren auch die Wiener Unternehmen von der Joboffensive 50plus: „Bislang haben rund 490 kleine und mittlere Unternehmen arbeitsuchende über 50-Jährige eingestellt und dafür die Förderung der Joboffensive 50plus erhalten. Es lohnt sich nicht nur aufgrund der Förderung diese Zielgruppe bei der Suche nach Mitarbeiter*innen ins Auge zu fassen. Es gibt viele Personen mit reichlich Berufserfahrung und guter Ausbildung, deren Potential einen wichtigen Beitrag zum immer stärker spürbaren Fachkräftemangel leisten kann. Viele Unternehmen haben bereits gute Erfahrungen neuen Mitarbeiter*innen über die Joboffensive 50plus gemacht.“

Die heutige Jobmesse für arbeitsuchende 50-Jährige und Ältere im Rathaus ist sehr gut besucht. Den Tag über werden über 1.100 Arbeitsuchende erwartet, die sich bei den Unternehmen vor Ort informieren und auch gleich bewerben können.

So funktioniert die Joboffensive 50plus

Wenn Unternehmen 50-jährige oder ältere Arbeitsuchende einstellen, die zuvor länger als 365 Tage arbeitslos waren, können sie die Förderung der Joboffensive 50plus beantragen. Dabei werden vier Monate 100 Prozent der Lohnkosten gefördert, vier Monate zwei Drittel.

Die Arbeitslosigkeit in der Gruppe der 50-Jährigen und Älteren ist zuletzt weiter gesunken. Trotzdem waren im März 2023 immer noch 32.869 Personen der Gruppe 50+ arbeitslos. Besonders die Verfestigung der Arbeitslosigkeit ist hier ein großes Thema. 2022 waren 57 Prozent der älteren Arbeitsuchenden langzeitbeschäftigungslos, sprich 365 Tage oder länger beim AMS gemeldet. „Die Joboffensive 50plus gibt genau dieser Gruppe ein zusätzliches Argument beim Wiedereinstieg in den Job, damit sie ihre Erfahrungen und Fähigkeiten wieder produktiv einbringen können“, so Meidlinger und Konrad unisono.

Wiener Arbeitnehmer*innen Förderungsfonds – waff

Das Ziel des Wiener Arbeitnehmer*innen Förderungsfonds ist es, den Wiener*innen mit Information, Beratung und finanzieller Unterstützung für gute berufliche Entwicklungschancen zur Seite zu stehen. Der waff ist ab jetzt in der Lassallestraße 1, 4. Stock, 1020 Wien zu finden (Erreichbarkeit: Station Praterstern, Ausgang Lassallestraße).

