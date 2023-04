Start zur „City Nature Challenge 2023“

Von 28. April bis 1. Mai die Natur beobachten, mithelfen und lernen

St. Pölten (OTS/NLK) - Auch heuer rufen das Haus für Natur im Museum Niederösterreich und die Stadt St. Pölten dazu auf, die „City Nature Challenge“ zu unterstützen. Das Citizen-Science-Projekt der California Academy of Sciences und des Natural History Museum of Los Angeles County findet in diesem Jahr von Freitag, 28. April, bis Montag, 1. Mai, statt. Bürger und Bürgerinnen sind dabei aufgerufen, mit der „iNaturalist“-App auf ihrem Handy möglichst viele Fotos von wilden Tieren, Pflanzen und Pilzen in diesem Zeitraum einzumelden.

„Die ‚City Nature Challenge‘ leistet der Wissenschaft jedes Jahr wertvolle Dienste, um die aktuelle Situation der Artenvielfalt weltweit zu erheben“, erklärt dazu Ronald Lintner, der wissenschaftliche Leiter des Hauses für Natur. „Gleichzeitig ermöglicht sie den teilnehmenden Bürgerinnen und Bürgern spannende Einblicke in die Wissenschaft. Dieses Beteiligungsprojekt ist also eine Win-Win-Situation. Also hinaus in die Natur, und in dem Fall Handy oder Fotoapparat nicht vergessen!“, meint Lintner.

Im Rahmen der „City Nature Challenge“ bietet zudem der Verein Lanius am Sonntag, 30. April, von 9 bis 13 Uhr in St. Pölten eine naturkundliche Wanderung vom Ratzersdorfer See zum Naturlehrpfad Feldmühle an. Fernglas und Käscher werden empfohlen, festes Schuhwerk und eine wetterangepasste Kleidung sind erforderlich. Treffpunkt ist beim auch öffentlich gut erreichbaren Parkplatz Ratzersdorfer See (Anmeldungen unter 0664/88628243 und e-mail klaus.teichmann @ lanius.at). Überdies verlost die Stadt St. Pölten drei City-Gutscheine und das Museum Niederösterreich drei Jahreskarten; Gewinner und Gewinnerinnen werden über die „iNaturalist“-App informiert.

Nähere Informationen zur „City Nature Challenge“ beim Museum Niederösterreich unter 02742/908090 und www.museumnoe.at/cnc bzw. www.citynaturechallenge.at.

