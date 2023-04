Buntes Unterhaltungsprogramm im Bezirksmuseum 15

Wien (OTS/RK) - Zum 14. Mal treten Talente aus den Sparten Musik, Kleinkunst und Poesie im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Open Mic Night“ am Freitag, 28. April, ab 19.30 Uhr, in den Räumen des Bezirksmuseums Rudolfsheim-Fünfhaus (15., Rosinagasse 4) auf. Alle Mitwirkenden haben eine besondere Beziehung zum 15. Bezirk. Diesmal machen Jasmin Gerstmayr (Dialekt-Lyrikerin), Stefan Franke („Zeitungsleser“), die Freunde „Tschocherl Chris“ und „Onkel Schuppi“ (Redner und Erzähler), Alexa Lopez (Sängerin und Liederschreiberin) und Paul Kilian (Vokalist und Komponist) mit. Der Eintritt ist gratis. Spenden der Besucher*innen nimmt das ehrenamtliche Museumsteam (Leiterin: Brigitte Neichl) freudig entgegen. Die Veranstaltung dauert bis zirka 21.30 Uhr. Nach den jeweils 15 Minuten langen Präsentationen ist Zeit für einen Meinungsaustausch. Anmeldung zur „Open Mic Night“: Telefon 0664/249 54 17. Reservierung für den unterhaltsamen Abend per E-Mail: bm1150@bezirksmuseum.at.

