Cyber-Security: Cyberkriminalität steigt jedes Jahr um 30 Prozent

CMC Masters Club des WKÖ-Fachverbandes UBIT zum Thema Cyber-Security - Cyber-Sicherheit für alle Unternehmen relevant

Wien (OTS) - Der Club der Certified Management Consultants, der CMC Masters Club, ist die exklusive Diskussionsplattform für CMC- und CSE-zertifizierte Berater:innen der UBIT-Akademie incite. Zur Frage „Cyber Security – wofür?“ diskutierten beim jüngsten Clubabend unter der Moderation von Alfred Harl, Obmann des Fachverbandes Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), Bob Hruska, Head of Cyber Security Modelling bei SparxServices Central Europe, und Gerald Kortschak, Sprecher der Experts Group IT-Security des Fachverbandes UBIT.

Cyber-Security als zentrale Säule der Unternehmensstrategie

Cyberattacken stellen weltweit eine immer größere Bedrohung für Unternehmen dar, österreichische Unternehmen sind hier keine Ausnahme. Fachverbandsobmann Harl verwies darauf, dass „Cyberkriminalität in den letzten Jahren mit jährlichen Wachstumsraten von 30 Prozent rasant angestiegen ist. Cyber-Security ist ein Muss in der Unternehmensstrategie geworden.“

Welchen Stellenwert die Cyber-Sicherheit deshalb in der Unternehmensstrategie einnehmen sollte, beleuchtete Bob Hruska in seinem Vortrag „Is Cyber Security Modelling the Silver Bullet?“. Für Hruska ist ein gut konzipierter Architekturplan der IT-Infrastruktur entscheidend, um potenzielle Cyber-Sicherheitsbedrohungen frühzeitig zu erkennen und ein entsprechendes Cyber-Security-Modell zu konzipieren. „Die Modellierung der Cyber-Security ist essenziell, aber keine Wunderwaffe. Die Bedrohungsmodellierung vermeidet Schwachstellen und identifiziert sie in bestehenden Lösungen“, betonte Hruska.

In seinem Vortrag „Jenseits der Bedrohungsanalyse“ ging Gerald Kortschak einen Schritt weiter. Effektive Cyber-Security erfordert Maßnahmen wie die Sensibilisierung der Mitarbeiter:innen für Sicherheitsrisiken, die Durchführung von Zugangs- und Berechtigungskontrollen, die regelmäßige Überprüfung von Sicherheitsmaßnahmen sowie die Implementierung von Notfallplänen für den Ernstfall: „Cyberbedrohung mit rein technischen Lösungen zu begegnen ist nicht nur eine trügerische Hoffnung, sondern verhindert auch die volle Nutzung aller Potenziale. Beginnen wir bei den Hausaufgaben und lernen wir durch die Analyse von Angriff und Verteidigung mögliche Konsequenzen kennen, um betriebliche Infrastruktur mit verbundenen Systemen zu schützen.“

Cyber-Security für alle Unternehmen relevant

Cyber-Security ist insbesondere über die Sicherheit der Lieferketten auch für kleinere Unternehmen wichtig. Harl dazu: „Unsere IT-Security-Expert:innen beraten, unterstützen und schulen andere, um sich für die Bedrohungen unserer Zeit zu wappnen. Es freut mich, dass wir mit dem CMC Masters Club eine Plattform für Top-Expert:innen etabliert haben, die einen hochqualitativen und offenen Austausch zu brennenden Themen ermöglicht und wo erfolgversprechende Lösungen erörtert werden können.“

