„WE ARE MUSICAL - THE NEXT GENERATION“ im Raimund Theater

VBW und MUK präsentieren im Juni Studierende des Studiengangs Musikalisches Unterhaltungstheater (MUNTER) bei großem Absolvent*innen-Konzert

Wien (OTS) - Die Vereinigten Bühnen Wien (VBW) und die Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK), beides Unternehmen der Wien Holding, widmen dieses Jahr bereits zum fünften Mal einen ganzen Abend lang Nachwuchsförderung junger Künstler*innen. Im Rahmen von „WE ARE MUSICAL – THE NEXT GENERATION“ stehen am 26. Juni 2023 angehende Musicaldarsteller*innen gemeinsam mit renommierten Kolleg*innen der Branche auf der großen Musicalbühne des Raimund Theater und sammeln dort wichtige erste Erfahrungen für ihre Zukunft. Frei nach dem Motto: Stars von morgen treffen die Stars von heute.

Stars und „The Next Generation“ im Raimund Theater

Neben den MUK-Absolvent*innen des diesjährigen Abschlussjahrgangs und Studierenden des Studiengangs „Musikalisches Unterhaltungstheater“ (MUNTER) darf sich das Publikum auf die Stargäste Katharina Gorgi und Martin Berger– beide ebenfalls Alumni der MUK – freuen. Zusammen präsentieren sie einen abwechslungsreichen Querschnitt aus dem Genre, der Einblicke in die vielfältige Welt des Musicals gewährt. Durch die Veranstaltung führt wieder der bekannte Regisseur und MUK-Dozent Werner Sobotka, der auch den Abend gestaltet. Unter der musikalischen Leitung von Peter Uwira, selbst Lehrender im Studiengang Musikalisches Unterhaltungstheater, spielt eine 4-köpfige Liveband. Der Vorverkauf ist ab sofort eröffnet.

Dr. Kurt Gollowitzer, Wien Holding-Geschäftsführer: „Es freut mich, dass sich die VBW und die MUK wieder gemeinsam für zukünftige Bühnen-Talente starkmachen. Als Wien Holding liegt uns nicht nur das breite Angebot der Kulturbetriebe am Herzen, auch die Förderung von jungen Menschen und Talenten ist uns besonders wichtig. Gerade im Kunst- und Kulturbereich brauchen junge Menschen Entwicklungschancen, um ihre Fähigkeiten und Kompetenzen zu stärken. WE ARE MUSICAL – THE NEXT GENERATION ist eine hervorragende Möglichkeit für die MUK-Student*innen, das erste Mal auf der großen Bühne stehen zu können und im Scheinwerferlicht zu performen.“

Christian Struppeck, VBW-Musical-Intendant: „Die Förderung junger Künstler*innen ist den Vereinigten Bühnen Wien seit Jahren ein sehr wichtiges und stetiges Anliegen, da der Nachwuchs zentraler Bestandteil der Musicallandschaft von morgen ist. Bereits zum fünften Mal veranstalten wir daher heuer in Kooperation mit der MUK unser großes Nachwuchsförderungskonzert WE ARE MUSICAL – THE NEXT GENERATION, das angehenden Musicaldarsteller*innen ermöglicht, sich auf einer großen Bühne einem breiten Publikum zu präsentieren. Gemeinsam mit renommierten Kolleg*innen der Branche können sie an diesem Abend bereits wichtige Erfahrungen für ihre Zukunft im Musiktheater sammeln und erfahren, wie sich die so oft zitierten „Bretter, die die Welt bedeuten“ aus nächster Nähe anfühlen.“

Prof. Dr. Franz Patay, VBW-Geschäftsführer: „Als Gastgeber von WE ARE MUSICAL - THE NEXT GENERATION fördern die VBW nun bereits seit fünf Jahren aktiv junge Künstlerpersönlichkeiten. Durch die von den Vereinigten Bühnen Wien und der MUK zusammen konzipierte Initiative wird es den Absolventinnen und Absolventen sowie auch den anderen Jahrgängen des Studiengangs „Musikalisches Unterhaltungstheater“ ermöglicht, sich gemeinsam mit etablierten Stars auf unserer Bühne vor unserer Musical-Fangemeinde zu präsentieren. Ich bin mir sicher, dass dieses VBW-Nachwuchsförderungsformat auch dieses Mal wieder äußerst begeistert angenommen wird, und freue mich deshalb schon auf das diesjährige Konzert im Raimund Theater."



Dr. Andreas Mailath-Pokorny, Rektor der MUK : „Die Leistung der Studierenden und Absolvent*innen bezeugt die hochkarätige Ausbildung an der MUK. Neben der hohen Qualität der Lehre zeigt diese Veranstaltung auch, welche Vorreiterrolle unsere Universität in der Förderung ihrer Studierenden und deren Talente einnimmt. Junge Talente brauchen Unterstützung und Mentoring, um sich zu entwickeln und ihr Potenzial zu entfalten. Die Möglichkeit, auf so einer großen Bühne aufzutreten, treibt die Karrieren unserer Studierenden enorm voran und öffnet ihnen die Tür zu neuen Möglichkeiten und Herausforderungen. Für das Publikum ist die Show WE ARE MUSICAL - THE NEXT GENERATION eine einmalige Gelegenheit, die Stars von morgen auf dem Sprung in ihr Berufsleben miterleben und begleiten zu dürfen.“

Univ-Prof.in Mag.a Alexandra Riener, Leiterin des Studiengangs Musikalisches Unterhaltungstheater: „Unsere Ausbildung ist intensiv, vielfältig und konzentriert und lässt unsere Studierenden zu gefragten Bühnenpersönlichkeiten heranwachsen. Durch dieses zeitgemäße Training sind die jungen Darsteller*innen auf Bühnen in und außerhalb Österreichs gefragter denn je. Heute Abend stehen Sie gemeinsam mit Ihren zukünftigen Kolleg*innen, die wie sie die MUK absolviert haben, auf der Bühne, um jetzt von Wien aus ihre Karrieren in die ganze Welt zu starten.“

WE ARE MUSICAL – THE NEXT GENERATION



„WE ARE MUSICAL – THE NEXT GENERATION“ gibt jungen Künstler*innen die Möglichkeit, zum ersten Mal auf einer großen Bühne zu stehen, um sich dort einem breiten Publikum vorzustellen. An diesem Abend stehen sie Seite an Seite mit bekannten und bereits in der Branche etablierten Gästen im Rampenlicht. Die eigens von VBW und MUK entwickelte Veranstaltung, die den Darsteller*innen von morgen gewidmet ist, fand bereits in den Vorjahren großen Beifall in Ronacher und Raimund Theater.

Bitte finden Sie unter folgendem Link das Sujet von THE NEXT GENERATION: https://nextcloud.vbw.at/index.php/s/GnHtc9qkzexLENk



WE ARE MUSICAL – THE NEXT GENERATION

26. Juni 2023 im Raimund Theater, 19.30 Uhr

Tickets unter www.musicalvienna.at, bei Wien Ticket unter 01/58885-111 sowie an allen Vorverkaufsstellen der VEREINIGTEN BÜHNEN WIEN.

Rückfragen & Kontakt:

VEREINIGTE BÜHNEN WIEN

Ronacher & Raimund Theater:

Mag.a (FH) Monika Bjelik

Leitung Kommunikation Musical / Pressesprecherin

E: monika.bjelik @ vbw.at / T: +43 1 588 30 1513 /

www.musicalvienna.at



Mag.a Sabine Siegert-Berg

Leitung Corporate Communications / Unternehmenssprecherin

E: sabine.siegert-berg @ vbw.at / T: +43 1 588 30 1531



MUSIK UND KUNST PRIVATUNIVERSITÄT DER STADT WIEN

Bernhard Mayer-Rohonczy

Leitung Marketing und Kommunikation

E. b.mayer-rohonczy @ muk.ac.at / T: +43 1 512 77 47-220