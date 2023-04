Sidl: “Atomkraft ist keine Lösung, sondern ein Problem”

SPÖ-EU-Abgeordneter fordert volle Konzentration auf erneuerbare Energieträger und sozial gerechte Energiewende

St. Pölten / Brüssel (OTS) - Im gestrigen “Niederösterreich heute”-Interview skizzierte Thomas Salzer, Präsident der niederösterreichischen Industriellenvereinigung, Atomkraft und Fracking als mögliche Lösungswege um den heimischen Energiebedarf zu decken. Für SPÖ-EU-Abgeordneten Günther Sidl gehen diese Ideen in die völlig falsche Richtung. “Die Atomkraft ist keine Lösung, sondern ein Problem - gerade für Niederösterreich wo wir schon jetzt von unsicheren Atommeilern umgeben sind. Einmal ganz davon abgesehen, dass es bis heute keine nachhaltige Lösung für den Atommüll gibt. Mit solchen Ideen aus der Vergangenheit sind die Herausforderungen der Zukunft nicht zu bewältigen”, betont Sidl, der sich klar für den Ausbau der erneuerbaren Energieträger ausspricht.

“Natürlich werden wir für die kommenden Jahre auch Brückentechnologien brauchen – aber Milliardeninvestitionen in neue Atommeiler sind der falsche Weg. Jetzt braucht es volle Konzentration auf den Ausbau der Erneuerbaren”, so Sidl, der sich auch klar gegen die erfolgte Aufnahme der Atomkraft in die EU-Taxonomie ausspricht:

“Die Förderung der Atomkraft muss auf allen politischen Ebenen aufhören. Viel wichtiger wäre es jetzt darüber nachzudenken, wie die Energiewende sozial verträglich gestaltet werden kann.”

