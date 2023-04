#ktag 2023: „Lost in Communication“

Umfangreiches Programm: 27 Topics mit 49 Speaker und Talkgästen

Wien (OTS) - Der Österreichische Kommunikationstag am 4. Mai 2023 im Tech Gate Vienna ist das wichtigste Treffen der heimischen Public Relations-Branche. Im Zentrum des größten Events des PRVA (Public Relations Verband Austria) steht in diesem Jahr die Frage, wie professionelle Kommunikator:innen Menschen wieder erreichen können. Neuropsychologin Maren Urner und Sciencebuster Martin Moder zählen heuer zu den spannendsten Acts auf der #ktag-Bühne. In vier parallel bespielbaren Veranstaltungsräumen können Formate wie Keynotes und Talks, Impulsreferate, Masterclasses, Diskussionsrunden oder Praxis-Workshops besucht werden.

Digitales Dauerfeuer ist größte aktuelle Herausforderung der Branche

Das Generalthema „Lost in Communcation: Wie wir Menschen wieder erreichen“ fokussiert die aktuelle Situation in der digitalen Medienwelt, in der unaufhaltsam Inhalte auf uns niederprasseln. Am #ktag 2023 beleuchten Top-Kommunikator:innen und weitere Fachleute deshalb zentrale Fragestellungen der gegenwärtigen Kommunikationspraxis: Welche Skills brauchen Kommunikator:innen, um mit dem ständig wachsenden Aufgabenportfolio Schritt halten zu können? Wie muss man Botschaften aufbereiten, damit sie im digitalen Info-Ozean nicht gleich wieder versinken? Und welches Mindset ist Voraussetzung, damit wir uns in andere, vor allem jüngere Menschen einfühlen können?

Keynotes von Maren Urner, Pamela Rath und Martin Moder

Am #ktag-Programmplan sind drei Keynotes zu finden: Die charismatische Kölner Medienpsychologin und Neurowissenschafterin Maren Urner eröffnet den Tag um 9:15 Uhr und wird unter dem Titel „Wofür statt wogegen“ ein Plädoyer für eine konstruktive Weltsicht halten, damit wir Hilflosigkeit überwinden und selbst tiefgreifende Veränderungen zulassen können. Um 11:30 Uhr absolviert Pamela Rath ihren Auftritt auf der #ktag-Bühne: Die Arbeits- und Organisationspsychologin wird aufzeigen, dass DEI (Diversity, Equity, Inclusion) wesentliche Hebel sind, um das Auseinanderdriften der Gesellschaft zu stoppen. Und um 13:45 Uhr spricht schließlich Martin Moder über Wege zur verständlichen Aufbereitung von komplexen Zusammenhängen auf der #ktag-Mainstage. Der Molekularbiologe und Sciencebuster wird in seiner Keynote „The Dark Side of Wissensvermittlung“ außerdem wirksame Gegenrezepte zu Desinformation und Fake News präsentieren.

Highlights am Vormittag: TikTok in der Unternehmenskommunikation, kommunikative Wege aus der Dauerkrise und die Zukunft des Newsrooms

Wie sich ein TikTok-Kanal erfolgreich aufbauen und langfristig als Corporate-Strategie etablieren lässt, verraten TikTok-Pionier Max Ratzenböck, Social Media-Managerin und E-Gamerin Alexandra Posch und zwei weitere Expert:innen in einer Talkrunde. Die erfahrene Journalistin Anneliese Rohrer und Klimaaktivistin Katharina Rogenhofer erörtern gemeinsam mit Online-Kommunikatorin und Ethik-Expertin Michaela Wein die Frage, welche kommunikativen Wege aus der ewigen Dauerkrise führen können. Eva Weissenberger und Dieter Marek berichten außerdem über die strategische Weiterentwicklung des Data & Media Center der WKÖ, das zu den innovativsten Newsrooms des Landes zählt, und über ihre langfristigen Pläne, die in einem eigenen „WKÖ-Medienhaus“ münden sollen.

Highlights am Nachmittag: Chatbots, politische Kampagnen und die Aufmerksamkeit der Generation Z

KI-Fachmann Michael Katzlberger diskutiert nach der Mittagspause mit Trendforscher Oliver Heyden und APA-DeFacto-CEO Klemens Ganner, Pros und Contras von Chatbots wie ChatGPT und DeepL. In „Campaining neu gedacht“ wird Dominik Wlazny, auch als Kunstfigur Marco Pogo bekannt, im Gespräch mit PRVA-Vizepräsidentin Ingrid Gogl verraten, wie er es als jüngster Kandidat aller Zeiten und trotz überschaubarer finanzieller Mittel auf den dritten Platz bei den Präsidentschaftswahlen 2022 geschafft hat. Und schließlich werden Kommunikationstalent Mira Lobnig, die erst kürzlich den Staatspreis für PR erhalten hat, und Influencer Tamás Trunk zusammen mit Content Marketing-Profi Martin Distl analysieren, wo, wie und womit man die Aufmerksamkeit der Generation Z gewinnen kann. Aufgrund ihres Lebensstils, ihrer Werte und Ideale, aber auch der enormen sozialen, politischen und ökologischen Herausforderungen der Gegenwart, ist die Gen Z mit kaum einer Generation vor ihr vergleichbar.

Observer lädt zu Drinks und Fingerfood ab 18 Uhr

Außerdem wird es heuer erstmals eine Abschlussparty direkt vor Ort geben: Der langjährige PRVA-Wirtschaftspartner Observer Brand Intelligence lädt ab 18 Uhr unter dem Motto „PARTY! PR People!“ zum Networking bei Fingerfood und coolen Drinks. Auch PRVA-Mitglieder ohne #ktag-Ticket sind dazu eingeladen, kostenlos am Closing teilzunehmen.

Unter www.ktag.at findet man Hintergrundinfos zum Generalthema, Kurzbios von Vortragenden und Talkgästen, einen detaillierten Zeitplan, eine Beschreibung aller Programmpunkte und natürlich den Online-Ticketshop, für alle die noch keine #ktag-Karten erstanden haben.

