BattleKart: Tag der offenen Tür zum ultimativen Fahrspaß

Der neue interaktive Rennspaß für die ganze Familie in der Messe Wien lockt am ersten Mai-Wochenende mit Ermäßigungen und Freifahrten.

Wien (OTS) - Mit Vollgas ins lange Wochenende heißt es anlässlich des Staatsfeiertags, denn BattleKart, der ultimative Fahr- und Freizeitspaß der Extraklasse, ladet von Samstag 29. April bis inklusive Montag, 1. Mai 2023 zum Tag der offenen Tür. Das vor kurzem eröffnete interaktive und immersive Spielerlebnis für die ganze Familie in der Messe Wien vereint, dank modernster Projektionstechnologie, reales Kart-Rennen mit Videospiel und garantiert unvergleichliche Spannung und Rennfeeling pur. Ob als Racer oder als Zuschauer, BattleKart bildet den perfekten Start oder Abschluss für den Praterbesuch. Wer das einzigartige und ultrainnovative Erlebnis verschenken möchte, wo die Vorfreude schon inbegriffen ist und den Beschenkten absoluten Spaß, Action und Emotionen erwartet, kann jederzeit einen personalisierten Geschenkgutschein unter https://wien.battlekart.com/de/ erwerben.

Spiele nicht AN einem Videospiel, sondern IN einem Videospiel!

Bis zu 12 Spieler gleichzeitig tauchen mit supersportlichen Elektro-Karts in projizierte, virtuelle Erlebniswelten ein und erleben auf einer Hallenfläche von 2.700m2 verschiedene Strecken und Spiele, die an Videospiel-Klassiker erinnern. Die Österreich-Premiere garantiert einen unvergesslichen und unterhaltsamen Fahrspaß für Jung und Junggebliebene, Technik-Freaks, Gamer und Adrenalin-Junkies.

Durch die abgestimmte Sensorik an den Fahrzeugen reagieren diese aufeinander, sodass, wenn die Spieler über das im Kart angebrachtes Tablet oder über Buttons am Lenkrad Effekte auslösen, wie beispielsweise Raketen zünden, der getroffene Racer für ein paar Sekunden ausgebremst wird. Durch den geschickten Einsatz diverser interaktiven Elemente ist Abwechslung und Überraschungen auf der Strecke garantiert – ganz ohne VR-Brille.

Insgesamt stehen sechs Spiele à 15 Minuten zur Auswahl: BattleRace, BattleSnake, BatteFoot für Fußballfreunde, BattleVirus, BattleColor und den flashigsten Billardtisch bei BattlePool. Um die Karts sicher fahren und an den Spielen teilnehmen zu können, ist eine Mindestkörpergröße von 1,45 Meter Voraussetzung. Eine Altersbegrenzung nach unten oder oben gibt es nicht.

In unmittelbarer Nähe zur Wirtschaftsuni - gleich neben der UBahn-Station Krieau - sorgt BattleKart mit der Quintessenz aus Videospiel, Elektrokarting verbunden mit erweiterter Realität für Spiel, Action und Spaß.

Tickets für den Rennspass sind im Vorverkauf online buchbar. Sichern Sie sich noch heute ein Kart! Plätze für Spiele und Zeiten sowie Gutscheine kann man ab sofort unter https://wien.battlekart.com/de/ buchen.



BattleKart Wien

Messe Wien – Halle C

Zugang über Trabrennstrasse (U2 Station Krieau oder Parkhaus D)



Sonder-Öffnungszeiten 29. April bis 1. Mai 2023:

Täglich, 11:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Reguläre Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 15:00 Uhr bis 21:00 Uhr

Samstag 11:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Sonntag 11:00 Uhr bis 20:00 Uhr

