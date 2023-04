RLB NÖ-Wien prüft Kooperation mit Bitpanda zu digitalem Veranlagungsangebot

Bei der Entwicklung innovativer Veranlagungslösungen geht die Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien neue Wege und wird durch eine geplante Kooperation mit Bitpanda zum Vorreiter in der EU.

Erweiterung der Produkt-Palette zum einfachen Vermögensaufbau

Angebot für Kryptowährungen, Aktien, ETFs, Edelmetalle und Rohstoffe

RLB NÖ-Wien mit Vorreiter-Rolle unter den traditionellen EU-Kreditinstituten

"Im Sinne der absoluten Kundenzentrierung stehen wir unseren Kundinnen und Kunden als verlässlicher und starker Partner zur Seite. Persönliche Beratung gehört ebenso dazu wie digitale Lösungen am Puls der Zeit", betont Michael Höllerer, Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien: "Die Prüfung der Partnerschaft mit Bitpanda verfolgt das Ziel, unsere Produkt-Palette um eine innovative, sichere Facette zu ergänzen und soll allen Kundinnen und Kunden einen einfachen Vermögensaufbau ermöglichen."

Als erstes traditionelles Kreditinstitut in der Europäischen Union plant die RLB NÖ-Wien die Aufnahme von Kryptowährungen und anderen Asset-Klassen in ihr digitales Veranlagungsangebot. Dafür zeichnet die RLB NÖ-Wien eine Absichtserklärung zur Prüfung einer Kooperation mit Bitpanda. Bis Jahresende soll der Evaluierungsprozess für ein konkretes Angebot abgeschlossen sein.

Bitpanda-CEO Eric Demuth erklärt: "Der Finanzmarkt ist komplex und teilweise exklusiv. Wir haben aber den Anspruch, allen Personen das Investieren zugänglich zu machen. Es geht um einfache, intuitive Produkte, für die man keine Bedienungsanleitung braucht. Mit Bitpanda Technology Solutions haben wir eine Software-as-a-Service-Infrastruktur geschaffen, welche es unseren Partnerbanken ermöglicht, ihren Kunden sämtliche Vermögenswerte digital anzubieten. Abgerundet durch regulierte und sichere Verwahrung aller Assets. Wir freuen uns auf den gemeinsamen Weg."

Selbstständige Veranlagung bereits ab einem Euro

Richten soll sich das Angebot an jene Kund:innen der RLB NÖ-Wien, die selbstständig und digital in Aktien, ETFs, Kryptowährungen, Edelmetalle sowie Rohstoffe investieren möchten – unabhängig von der Höhe des verfügbaren Kapitals und bereits ab einem Euro.

Die RLB NÖ-Wien folgt damit dem Bedürfnis am Markt: Wie eine aktuelle Studie bestätigt, erwerben bereits 29 Prozent der 20- bis 39-Jährigen ihre Wertpapiere über Online-Plattformen wie Bitpanda.

Wachstum und Innovation im Sinne der Kund:innen

Das europaweit lizenzierte FinTech-Unternehmen wurde 2014 in Wien gegründet und steht unter österreichischer Aufsicht der FMA. Vier Millionen Nutzer:innen greifen mittlerweile auf die Finanzprodukte zu, was Bitpanda zur führenden Plattform für digitale Assets innerhalb der EU macht. "Die mögliche Kooperation mit Bitpanda ist für uns ein neues Kapitel, um Synergien bestmöglich zu nutzen", so Generaldirektor Höllerer: "Die Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien setzt damit ihre Wachstums- und Innovationsstrategie im Sinne der Kundinnen und Kunden konsequent fort."

ÜBER DIE RAIFFEISENLANDESBANK NÖ-WIEN

Die Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien ist eine moderne Regional- und Kommerzbank mit Sitz in Wien und das Spitzeninstitut der niederösterreichischen Raiffeisenbanken. Ihr Fokus liegt auf dem Aufbau und Erhalt langfristiger und nachhaltiger Kundenbeziehungen. Während sich die RLB NÖ-Wien als "Raiffeisen Wien. Meine Stadtbank" vor allem auf die Bundeshauptstadt konzentriert, bilden die selbstständigen Raiffeisenbanken zusammen die führende Bankengruppe in Niederösterreich.

Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien

ÜBER BITPANDA TECHNOLOGY SOLUTION

Bitpanda Technology Solutions ist die skalierbarste "Investing-as-a-Service"-Infrastruktur in Europa sowie weltweit. Die Plattform ermöglicht es FinTechs, traditionellen Banken sowie Online-Plattformen, regulierte Handels-, Investitions- und Verwahrungsdienste für Aktien/ETFs, Kryptowährungen, Edelmetalle und Rohstoffe anzubieten. Partner können ihre eigenen Angebote auf einer nach ISO 27001 zertifizierten und jahrelang erprobten Infrastruktur aufbauen. Diese vollständig modulare Plattform ermöglicht dabei eine Integration via state-of-the-art API oder direktem White-Label.

Bitpanda Technology Solutions



