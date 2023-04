„Unmögliche Interviews“ am 28.4. im Bezirksmuseum 11

Anmeldungen zum Theater-Abend: hello@beseder-theater.com

Wien (OTS/RK) - Das Schauspiel-Ensemble der Vereinigung „Beseder – Verein für darstellende Kunst“ gastiert am Freitag, 28. April, im Simmeringer Bezirksmuseum (11., Enkplatz 2) und präsentiert ab 19.00 Uhr die Produktion „Unmögliche Interviews“. Im Rahmen des „Historischen Stationen-Theaters“ begegnet das Publikum in den Museumsräumen sechs Persönlichkeiten aus alten Zeiten, zum Beispiel Eugenie Schwarzwald und Karl Lueger. Auf dem Rundgang werden die Zuseher*innen von Tania Golden begleitet, die Regie führt und als Moderatorin fungiert. Der Eintritt ist kostenlos. Die ehrenamtlich aktiven Bezirkshistoriker*innen lehnen Spenden nicht ab. Anmeldungen zur Vorstellung via E-Mail sind unbedingt erforderlich: hello@beseder-theater.com.

Im Anschluss an die Aufführung dürfen sich die Besucher*innen mit individuellen Fragen an die dargestellten Personen wenden. Am Programm „Unmögliche Interviews“ wirken die Mimen Viktoria Hillisch, Elena Hückel, Marie Theres Müller, Samuel Pock, Roman Johannes Kornfeld und Christoph Lukas Hagenauer (bzw. Benjamin Spindelberger) mit. Verantwortlich für die Text-Collage und die Dramaturgie ist Susanne Höhne. Informationen zur Theater-Gruppe „Beseder“ im Internet: www.beseder-theater.com.

Wissenswertes über das Bezirksmuseum Simmering (Öffnungszeiten, Dauer-Ausstellung, Sonder-Ausstellungen, Veranstaltungen, u.a.) erfahren Interessierte von der freiwillig arbeitenden Leiterin, Petra Leban, unter der Telefonnummer 4000/11 127. Erkundigungen per E-Mail: bm1110@bezirksmuseum.at.

Veranstaltungen im 11. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/simmering/

