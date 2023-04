AVISO: GIRLS‘ DAY im Bundeskanzleramt am Donnerstag, 27. April 2023, 9.20 Uhr

Wien (OTS) - Am Donnerstag, 27. April 2023, 9.20 Uhr, lädt Frauenministerin Susanne Raab zum GIRLS‘ DAY ins Bundeskanzleramt. Im Rahmen des Aktionstages können Schülerinnen in unterschiedliche MINT-Themenbereiche hineinschnuppern und sollen somit für ihr späteres Leben zu einer Studien- und Berufswahl frei von geschlechtsspezifischen Rollenbildern ermutigt werden. Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen an der Eröffnungsveranstaltung teilzunehmen.

Termin für Medien:

9.20 – 9.45 Uhr

Eröffnung des GIRLS‘ DAY mit Frauenministerin Raab

FOTO- FILMTERMIN

Ort: Kongresssaal, Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Medieneinlass ab 8.35 Uhr)

