AVISO: Verteidigungsministerin Tanner bei Girls‘ Day in Maria-Theresien-Kaserne

Wien (OTS) - Am Donnerstag, den 27. April 2023, besucht Verteidigungsministerin Klaudia Tanner den Girls‘ Day in der Maria-Theresien-Kaserne in Wien. Besucherinnen und Besucher des Girls‘ Day können vor Ort viele Stationen und Geräte des Bundesheeres bestaunen - darunter auch ein Schützenpanzer Ulan, ein Hubschrauber OH58 „Kiowa“ und vieles mehr. Diverse Verbände u.a. Militärpolizei oder Soldaten der Theresianischen Militärakademie geben vor Ort Auskunft über ihre Tätigkeiten und Ausbildung beim Bundesheer. Das Bundesheer verzeichnet regelmäßig Höchstzahlen bei Teilnehmerinnen und auch heuer werden mehr als 1.500 Frauen in Wien erwartet.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Eine Anmeldung ist bis 26. April 2023, 19:00 Uhr, unter +43 (0)664-622-1005 bzw. presse@bundesheer.at verpflichtend.

Ablauf:

10:30 Uhr Eintreffen der Verteidigungsministerin

Besuch der einzelnen Stationen und Vorführungen

Gespräche mit Soldatinnen und Soldaten

12:00 Uhr voraussichtliches Ende des Besuchs

Zeit & Ort

Ab 10:00 Uhr Treffpunkt beim Kaserneneingang der Maria-Theresien-Kaserne,

Am Fasangarten 2, 1130 Wien.

