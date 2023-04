ORF RSO Wien im Mai: Alban Bergs „Lulu“ im Rahmen der Wiener Festwochen

Wien (OTS) - Das ORF Radio-Symphonieorchester Wien spielt am 3., 5. und 7. Mai Mieczysław Weinbergs Oper „Der Idiot“ im Wiener Museumsquartier. Am 6. Mai präsentiert das Orchester unter Timothy Brock die Filmmusik zu „Der General“ im Wiener Konzerthaus. Das Kammermusikkonzert „Quintett gestern und heute“ steht am 10. Mai im ORF RadioKulturhaus auf dem Programm. Die Opernpremiere von Alban Bergs „Lulu“ im Rahmen der Wiener Festwochen findet am 27. Mai im MusikTheater an der Wien im Wiener Museumsquartier statt, fünf Aufführungstermine folgen.

Am 3., 5. und 7. Mai (19.00 Uhr) finden die letzten drei der insgesamt fünf Aufführungstermine der Oper „Der Idiot“ von Mieczysław Weinberg im MusikTheater an der Wien in der Halle E im Museumsquartier statt. Das ORF RSO Wien spielt unter Dirigent Thomas Sanderling, für die Inszenierung zeichnet Vasily Barkhatov verantwortlich. Der Mitschnitt der Premiere ist auf Ö1 am 13. Mai ab 19.30 Uhr zu hören.

Am Samstag, den 6. Mai ist im Wiener Konzerthaus (19.30 Uhr) Buster Keatons Stummfilm „Der General“ zu sehen. Die Filmmusik dazu wird live vom RSO Wien gespielt – zu hören ist eine Vertonung aus dem Jahr 2005 von Timothy Brock, der selbst am Pult stehen wird. Ö1 sendet den Konzertmitschnitt am 11. Mai ab 19.30 Uhr.

„Quintett gestern und heute“ ist der Titel des RSO-Kammermusikkonzerts im Rahmen der Reihe „Aus nächster Nähe“ am Mittwoch, den 10. Mai (19.30 Uhr) im ORF RadioKulturhaus. Auf dem Programm stehen die Uraufführung von Florian C. Reithners „How to Party ... “ - five movements for string quintet und Franz Schuberts Streichquintett in C-Dur. Es spielen Anaïs Tamisier (Violine), Jue-Hyang Park (Violine), Lara Sophie Schmitt (Viola), Raffael Dolezal (Violoncello) und Katharina Steininger (Violoncello). Der Konzertmitschnitt ist auf Ö1 am 22. Juni ab 19.30 Uhr zu hören.

Die Opern-Premiere von Alban Bergs „Lulu“ findet am Samstag, den 27. Mai (19.00 Uhr) als gemeinsame Produktion von Wiener Festwochen und MusikTheater an der Wien in der Halle E im Museumsquartier statt. Das Orchester spielt unter Dirigent Maxime Pascal. Es singen u. a. Vera-Lotte Boecker, Bo Skovhus, Edgaras Montvidas, Cameron Becker, Anne Sofie von Otter, Kurt Rydl, Katrin Wundsam, Martin Summer und Paul Kaufmann. Inszenierung: Marlene Monteiro Freitas. Weitere Aufführungstermine sind am 29. und 31. Mai, am 2., 4. und 6. Juni. Der Mitschnitt der Premiere ist auf Ö1 am 3. Juni ab 19.30 Uhr zu hören. Details zum Konzertprogramm des ORF RSO Wien sind abrufbar unter https://rso.orf.at/.

