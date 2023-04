Mitspracherecht für alle: UNICEF fördert kreative Partizipationsprojekte

Wie sähe wohl eine von Kindern und Jugendlichen gestaltete Welt aus? Sicher gäbe es keine Krisen oder Konflikte und weniger Naturkatastrophen, dafür mehr Freizeit und Gleichberechtigung.

Partizipation als grundlegendes Kinderrecht

Partizipation ist ein wichtiges Konzept, das in der UN-Kinderrechtskonvention verankert ist. Es bedeutet wörtlich „Anteil nehmen“ oder „teilhaben“ und ist ein grundlegendes Recht jedes Kindes. Artikel 12 der UN-Kinderrechtskonvention legt fest, dass jedes Kind das Recht hat, seine Meinung zu allen Fragen und Entscheidungen, die es selbst bzw. den eigenen Lebensraum betreffen, frei zu äußern. Dabei muss die Sichtweise des Kindes in Betracht gezogen werden, wo immer es direkt betroffen ist – sei es in der Familie, in der Schule, bei der Gestaltung von Spielplätzen und Schulwegen oder bei der Ausarbeitung von Gesetzen und in Kinderschutzfällen.

Eine buntere Welt mit Kinderpartizipation

UNICEF setzt sich weltweit dafür ein, Kindern eine Stimme zu geben und ihre Beteiligung an politischen Entscheidungen zu fördern. Mit weltweiten Projekten, die auf die Partizipation von Kindern und Jugendlichen ausgerichtet sind, können sie ihr Mitspracherecht ausüben und an Entscheidungen teilnehmen, die ihre Gemeinschaften betreffen.

Wenn wir Kindern und Jugendlichen ermöglichen, an politischen Entscheidungen teilzunehmen und mitzusprechen, geben wir ihnen das Werkzeug, um ihre Gemeinschaften zu gestalten und eine Welt zu schaffen, die für alle lebenswert ist.

Zeich(n)en gegen die Ohnmacht & Poesie für Frieden

In Zusammenarbeit mit der laotischen Jugendunion und der australischen Regierung veranstaltete UNICEF zum Beispiel im Französischen Institut in Vientiane, der Hauptstadt von Laos, eine Kunstausstellung zum Internationalen Tag der Kinderrechte. Die Ausstellung mit dem Titel „Building and Reimagining a Greener and Safer Post – Pandemic World for Lao Children“ zeigte über 50 Kunstwerke von laotischen Kindern im Alter von sechs bis 18 Jahren, die Teil eines Kunstwettbewerbs waren. Das Ziel der Ausstellung war es, dass Kinder und Jugendliche ihre kreativen Ideen und ihre Leidenschaft für Umwelt und Zukunft mitteilen und sie bei der Gestaltung zu unterstützen.

Poems for Peace ist ein weiteres Bespiel – ein Programm von UNICEF, das Kindern in Konfliktgebieten die Möglichkeit gibt, ihre Gedanken, Ängste und Hoffnungen in Form von Gedichten auszudrücken. Das Programm fördert kreatives Schreiben und Kunst als eine Möglichkeit, den Kindern zu helfen, ihre traumatischen Erfahrungen zu verarbeiten und ihre Stimme zu erheben.

Dieses Programm wurde in verschiedenen Konfliktgebieten wie Syrien, Jemen und Südsudan erfolgreich eingesetzt.

UNICEF Österreichs Partizipationsprojekt „Denk dir die Welt 2023“ – Jetzt mitmachen!

Auch unser UNICEF Österreich Kreativwettbewerb geht in die nächste Runde. Die Idee von „Denk dir die Welt“ ist einfach aber kraftvoll. Unter dem diesjährigen Motto: „Wie sieht eine Welt aus, in der du gut wachsen kannst und alle eine Chance haben?“ sucht UNICEF Österreich die kreativsten Köpfe zwischen sechs und 18 Jahren. Dem Einfallsreichtum sind keine Grenzen gesetzt. Es darf gemalt, geschrieben, gebastelt oder gesungen werden. Einreichungen sind bis 31.7.2023 möglich.

Die schönsten Einreichungen werden von einer Expert:innen-Jury ausgewählt und in einem Ideenkatalog festgehalten, welcher dann gemeinsam mit Kindern politischen Entscheidungsträger:innen vorgelegt wird. So haben die wichtigsten Akteur:innen unserer Zukunft, Kinder und Jugendliche, die Möglichkeit an politischen Entscheidungen teilzuhaben und gehört zu werden.

Alle Details zur Teilnahme, Teilnahmevoraussetzungen und -kriterien zu #denkdirdiewelt gibt es online unter unicef.at/denkdirdiewelt



