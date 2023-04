Neuer BDO Standort in Linz

Das Prüfungs- und Beratungsunternehmen BDO bündelt alle Kompetenzen seiner beiden bisherigen Standorte in Linz ab 8.5.2023 in der neuen Business-Location Techbase.

Wien (OTS) - „Unser neuer Standort zeichnet sich durch beste Erreichbarkeit für unsere Kund:innen und topmoderne Standards für unsere Mitarbeiter:innen aus“, erklärt das oberösterreichische BDO Führungsteam. Dieses besteht aus den Partner:innen Mag. Herbert Dallinger, MBA, Mag. Claudia Grabner, MMag. Mario Grünberger, Dr. Michael Huemer, Mag. Ewald Kager, Mag. Hubert Knogler und Mag. Thomas Lechner, die gemeinsam mit 80 Kolleg:innen in die neuen Räumlichkeiten übersiedeln.



Den inhaltlichen Schwerpunkt in Linz bildet nach wie vor die umfassende Betreuung von Familienunternehmen sowie der öffentlichen Hand, für die man weiterhin als One-Stop-Shop fungiert und kund:innenspezifische Lösungen erarbeitet. Das Portfolio vor Ort umfasst Steuerberatung, Buchhaltung, Wirtschaftsprüfung und Transaktionsberatung, aber auch Personalverrechnung sowie Consulting u.a. in den Bereichen digitale Geschäftsprozesse, Cyber Security und Whistleblowing. Zusätzlich können die Kund:innen auf die gesamte BDO Beratungspalette aus Accounting, Assurance, Consulting, Corporate Finance, People & Organisation sowie Tax und damit auf Kompetenzen von über 1.000 Kolleg:innen in ganz Österreich zugreifen.



„Der neue Standort in der Techbase bietet neben der hervorragenden Verkehrsanbindung modernste Ausstattung und beste Infrastruktur und ermöglicht es uns, noch effektiver kollaborativ zusammenzuarbeiten und damit unsere Kund:innen noch besser zu unterstützen. Wir möchten aktiv dazu beitragen, Innovationen zu fördern und Oberösterreichs Unternehmen noch erfolgreicher zu machen. Unsere Kontaktdaten bleiben unverändert – wir sind somit wie gewohnt für Sie erreichbar. Darüber hinaus ist Wachstumspotenzial vorhanden und wir freuen uns schon auf viele neue Mitarbeiter:innen“, betonen die Partner:innen.

