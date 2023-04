Olischar/Löff: Volkspartei setzt sich durch - Stadt Wien lenkt bei Flächenwidmung in der Donaustadt doch noch ein

Nach Aufregung und Protesten – Volkspartei steht auf Seiten der Bürgerinnen und Bürger

Wien (OTS) - „Das aktuelle Beispiel aus der Donaustadt zeigt wieder einmal, dass eine ordentliche Planungspolitik eigentlich anders ablaufen sollte. Aufgrund des Einsatzes des Siedlervereins Aspern-Hausfeld, verstärkt durch die Volkspartei konnten jedoch letztendlich noch wesentliche Änderungen erreicht werden“, so die Planungssprecherin der Wiener Volkspartei, Gemeinderätin Elisabeth Olischar.

In der gestrigen Sitzung des Wiener Gemeinderats wurde der entsprechende Flächenwidmungs- und Bebauungsplan in Aspern-Hausfeld einstimmig beschlossen. Die Vorgeschichte dazu spiegle jedoch die verfehlte Planungspolitik der Stadt Wien wider. 2019 wurde im Planungsgebiet seitens des hiesigen Siedlervereins auf Anregung des Bezirksvorstehers eine Unterschriftenaktion durchgeführt. Dabei wurde über die Vorschläge des Siedlervereins zu einem neuen Siedlungsentwicklungskonzept abgestimmt. Die abgestimmten Forderungen wurden letztendlich der MA21 übermittelt und gemeinsam diskutiert.

„Die Enttäuschung war allerdings groß, als der Planungsentwurf letztes Jahr dem Bezirk vorgelegt wurde. Denn keiner der mit der Stadt vereinbarten Punkte wurde eingelöst“, so die Bezirksrätin der Donaustädter Volkspartei Michaela Löff. Nach langem Schweigen habe sich die Stadt schlussendlich doch durchgerungen, wieder mit dem Siedlerverein in Kontakt zu treten und den Planentwurf in einigen Punkten anzupassen und eine Kompromisslösung zu ermöglichen.

Trotz des erzielten Kompromisses bestehe jedoch weiterhin Verärgerung über den ursprünglichen Umgang mit den Anliegen der Siedler. „An dieser Causa sieht man, dass sich stete Hartnäckigkeit lohnt. Die Volkspartei steht klar auf Seiten der Bürgerinnen und Bürger, die jedoch sehr oft von der Stadt im Stich gelassen werden. Das muss sich endlich ändern“, so Olischar und Löff abschließend.

