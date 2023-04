VP-Arnoldner ad Handballverein Westwien: Eigene Trainingshalle von Stadt gefordert

Aufgrund einer fehlenden Halle muss sich der Handball-Verein aus dem Profibetrieb zurückziehen.

Wien (OTS) - Im gestrigen Gemeinderat forderte die Sportsprecherin der Wiener Volkspartei Bernadette Arnoldner den zuständigen amtsführenden Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport auf, dem Verein SG INSIGNIS Handball WESTWIEN eine permanente Trainingshalle zur Verfügung zu stellen.

„Der Wiener Handball-Traditionsverein Westwien gab Anfang März bekannt, sich mit Saisonende aus dem Profibetrieb zurückzuziehen. Schuld an dem Rückzug für den aktuellen Tabellenzweiten ist neben finanziellen Schwierigkeiten eine fehlende Sportfläche. Mangels eigener Heimstätte mussten die Trainingseinheiten und Spiele auf acht verschiedene Hallen verteilt werden. In dieser Zeit wurden über zwanzig Grundstücke und Projekte in Wien geprüft. Für die Umsetzung fehlte laut Stellungnahme des Vereins schlussendlich der politische Wille“, so die Gemeinderätin.

Dass die Anzahl der Sportstätten in Wien immer weniger wird, zeigt ein Blick auf die Zahlen: In den letzten zehn Jahren ist die Fläche der Sportstätten pro Einwohner sogar um elf Prozent zurück gegangen. „Wien sollte alle Sportarten ausreichend wertschätzen. Diesen Wert, den der Sport und die Bewegung für die Menschen haben, unterschätzt die Stadt Wien aktuell komplett“, so Arnoldner und wies auch auf die finanziellen Nöte des Vereins hin: „Schon im Juni 2021 hat der Geschäftsführer des Vereins Gespräche mit der Stadt Wien aufgenommen und mehrfach darauf hingewiesen, dass unter den aktuellen Umständen -Corona-Nachwirkungen, Teuerungen, Sponsorenkündigung -Spitzen-Handball in Wien für Westwien nicht mehr möglich sein wird. Warum die Stadt Wien die Sorgen des erfolgreichen Traditionsvereines nicht ernst genommen hat, ist mir schleierhaft.“

