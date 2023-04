ARBÖ: Verlängertes Wochenende + Maiaufmärsche + Potpourri von Veranstaltungen bringen Sperren und Staus

Wien (OTS) - Das kommende lange Wochenende kann laut ARBÖ auch mit einigem an Staus und Sperren aufwarten. Grund dafür sind der 1. Mai, die Aufmärsche zum „Tag der Arbeit“ und zahlreiche Veranstaltungen. Das „Potpourri“ der Veranstaltungen reicht von Festen zum Maibaumaufstellen in zahlreichen Gemeinden, Konzerten von MÅNESKIN und Melissa Naschenweg über das Rechbergrennen bis zum Surfweltcup am Neusiedlersee.

Der 1. Mai ist in Österreich ein gesetzlicher Feiertag und beschert, da er auf den Montag, fällt den meisten der rund 9 Millionen Einwohner ein verlängertes Wochenende. Viele werden die Gelegenheit zu einem Kurzurlaub nutzen. Daher ist am Freitagnachmittag eine Reisewelle besonders auf den Stadtausfahrten zu erwarten. Die ARBÖ-Verkehrsexperten haben die „Klassiker“ in der Stauberichterstattung kurz zusammengefasst:

Donauuferautobahn (A22), zwischen Brigittenauer Brücke und Knoten Kaisermühlen

Mühlkreisautobahn (A7), im Linzer Stadtgebiet

Ostautobahn (A4), im Großraum Wien und im Baustellenbereich bei Bruck/Leitha

Pyhrnautobahn (A9), vor den Baustellenbereich bei St. Pankraz und Übelbach sowie im Großraum Graz

Südautobahn (A2), rund um Graz und Wien

Westautobahn (A1) rund um Linz und Salzburg

Kremstal Straße (B139), auf der Umfahrung Traun

Münchner Straße (B155), zwischen der Staatsgrenze Freilassing und der Anschlussstelle A1-Salzburg-Mitte

Graz: Meran- und Plüddemanngasse, im gesamten Verlauf

Linz: Wiener Straße (B1), auf der Umfahrung Ebelsberg, vor dem Mona-Lisa-Tunnel

Salzburg: Vogelweiderstraße, im gesamten Verlauf

Wien: Altmannsdorfer Straße, stadtauswärts, zwischen Grünbergstraße und Altmannsdorfer Ast

Wien: Innerer Gürtel, zwischen AKH und Nußdorfer Straße



„Am Samstag könnte eine Reisewelle über die Transitrouten im Westen rollen. Grund dafür ist, dass der 1. Mai unter anderem auch in der Bundesrepublik Deutschland ein Feiertag ist und einwöchige Maiferien in den Niederlanden starten. Lange Staus und Verzögerungen erwarten wir in diesem Fall vor allem auf der Fernpassstrecke (B179), der Brennerstrecke (A13 und A22 in Italien), der Inntalautobahn (A12) und der Tauernautobahn (A10). Auch an den Grenzstellen Karawankentunnel (A11), Kufstein/Kiefersfelden (A12), Nickelsdorf/Hegyeshalom (A4), Spielfeld/Sentilj (A9) sowie Suben/Passau (A8) könnte Geduld gefragt sein“, so die ARBÖ-Verkehrsexperten.

Zwtl.: Maiaufmarsch der SPÖ sorgt in Wien für Ringsperre

Die Wiener SPÖ und die Bundes-SPÖ veranstalten am 1. Mai schon traditionell Aufmärsche zum „Tag der Arbeit“ mit der Schlusskundgebung am Wiener Rathausplatz. 2023 findet der Aufmarsch wieder ohne Corona-Beschränkungen statt. Aus allen 23. Wiener Gemeindebezirken werden Abordnungen der jeweiligen Bezirksorganisationen erwartet. Diese werden sich im Bereich der Bellaria und dem Schottentor am Ring sammeln. Im Zuge des Sammelns der Abordnungen und dem Marsch zum Rathausplatz, wird die Ringstraße voraussichtlich ab 8 Uhr zwischen Julius-Raab-Platz und Universität gesperrt. Zwischen ca. 10 Uhr und 13 Uhr bleibt der Ring zwischen Stadiongasse und Universität nicht befahrbar. Der Verkehr wird über die Zweier-Linien umgeleitet.

„Im Zuge der Anmärsche der einzelnen Bezirks-Abordnungen kommt es entlang der Marschrouten zu kurzfristigen Sperren und Umleitungen durch die begleitenden Polizisten. Davon betroffen wird unter anderem auch der Gürtel sein. Bei den Wiener Linien wird es vermutlich bei den Ringlinien, 1, 2, D und U2Z zu Kurzführungen, Umleitungen oder Betriebseinstellung kommen“, wissen die ARBÖ-Verkehrsexperten.

Als „Ouvertüre“ zum Maiaufmarsch findet am 30.04.2023 ab 20 Uhr der Fackelzug der Sozialistischen Jugend statt. Die Teilnehmer versammeln sich am Ring vor der Oper. Ab ca. 20.30 Uhr wird der Weg voraussichtlich über die Operngasse-Albertinaplatz–Augustinerstraße–Lobkowitzplatz–Spiegelgasse–Graben–Kohlmarkt–Michaelerplatz–Herrengasse–Bankgasse–Josef Meinrad Platz–Ring-Rathausplatz führen.





Zwtl.: „Grazer Frühjahrsmesse“ lockt rund 50.000 Besucher in steirische Landeshauptstadt

Von Donnerstag bis Montag, 27.04. bis 01.05.2023, findet am Messegelände in der steirischen Landeshauptstadt die „Frühjahrsmesse Graz“ statt. Auf rund 60.000 Quadratmeter informieren über 350 Aussteller über die Themen „Bauen+Wohnen“, „Mode+Lifestyle“, „Sport+Freitzeit“ oder „US-Cars“. Mit der „Jobwelt“, dem Lehrlingswettbewerb oder der Steiermark Ausstellung und der Präsentation der Polizei und Feuerwehr gibt es nicht nur viel zu bestaunen, sondern auch für den ein oder anderen den Kontakt zu einem neuen Arbeitgeber. Speziell am Wochenende werden auch die „Radio Grün Weiss“-Bühne, der Messestadl oder „Street-Food-Park“ und der Vergnügungspark zigtausende Besucher sehen. Da viele der rund 50.000 Besucher mit dem eigenen Fahrzeug anreisen, werden Staus und Verzögerungen rund um das Messegelände auf der Conrad-von-Hötzendorf-Straße, dem Jakominigürtel und der Münzgrabenstraße nicht ausbleiben. Dort können auch Parkplätze rasch knapp werden. Als Parkplatzalternativen bieten sich die Parkgarage und Freiparkplätze am Messegelände bzw. die Parkplätze P2 Kulmer, P3 Conrad-von-Hötzendorf Straße und P4 ÖBB Raiffeisenstraße an. Öffentlich ist das Veranstaltungsgelände mit den Straßenbahnlinien 4, 5, 6 und 13 erreichbar.

Zwtl.: „Surf Opening“ macht Neusiedler See zum Nabel der Wassersportwelt in Österreich

Von Freitag bis Monatag, 28.04.bis 01.05.2023, findet das erste Wochenende des „Surf Opening 2023“ am Neusiedler See statt. Der „EFPT Freestyle Windsurf Contest“ macht das Strandbad in Neusiedl am See zum „Nabel des Surf-Welt“ - zumindest in Österreich. „Längere Verzögerungen auf der Ostautobahn ( A4) im Baustellenbereich zwischen Parndorf und Bruck/Leitha und vor der Ausfahrt Neusiedl am See sowie der Neusiedler Straße (B51) und in der Badgasse in Neusiedl sind sehr wahrscheinlich. Parkplatznot sollte erfahrungsgemäß nicht herrschen“, so die ARBÖ-Verkehrsexperten. Der Veranstalter empfiehlt die Anreise mit der ÖBB über den Bahnhof Neusiedl am See.

Zwtl.: Mellissa Naschenweg und „MÅNESKIN“ füllen die Hallen in Salzburg, St. Pölten und Wien

Melissa Naschenweng und „MÅNESKIN“ sind an diesem Wochenende die Publikumsmagnete im Konzert-Bereich. Melissa Naschweng gastiert im Rahmen ihrer „Bergbauern Tour 2023“ am Donnerstag, 27.04.2023, in der Salzburgarena und am Freitag, 28.04.2023, im VAZ in Sankt Pölten. Der Konzertbeginn ist in beiden Fällen 20 Uhr. Um 19.30 Uhr am Freitag, 28.04.2023 gastieren „MÅNESKIN“ in der Halle D der Wiener Stadthalle. Zum Konzert von Melissa Naschweng am Donnerstag in Salzburg könnten bis zu 5.900 Besucher kommen. In der niederösterreichischen Hauptstadt können bis zu ca. 3.300 Fans der Schlagersängerin aus Kärnten zujubeln. Beim Auftritt der „Mondlicht“-Band aus Italien in der Bundeshauptstadt wird die Besucherzahl vermutlich fünfstellig stein. „Rund um alle drei Veranstaltungsorte sind Staus auf den Straßen in mittelbarer und unmittelbarer Umgebung speziell im Abendverkehr sehr wahrscheinlich. Es gilt die Empfehlung, arechtzeitig anzureisen und die Kurzparkzonenregelungen sowie die Halte- und Parkverbote zu beachten. Wenn möglich, reisen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln an“, so die ARBÖ-Verkehrsexperten.

Zwtl.: „Rechberg-Rennen“ als lokaler Besuchermagneten

Freunde des Motorsports kommen in der Steiermark an diesem Wochenende auf Ihre Kosten. Von Donnerstag bis Sonntag, 28. bis 30.04.2023, findet nach 3 Jahren Pause wieder das Rechberg-Rennen statt. Zum „Großen Bergpreis von Österreich“ auf der Rechberg Straße (B64) werden tausende Zuseher erwartet. Staus und längere Verzögerungen speziell am Sonntag rund um den Startbereich bei Tullwitz und dem Zielbereich am Rechberg können nicht völlig ausgeschlossen werden.





