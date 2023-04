Identifire trainiert Recruiting & Retention-Programme

2 Base Camps fokussieren auf 2 blinde Flecken in der Mitarbeitergewinnung

Wien (OTS) - Im Kampf gegen den Fachkräftemangel sind die eigenen Mitarbeiter:innen und Führungskräfte immer noch kräftig unterschätzt. Identifire® zeigt in 2 neuen Base Camps, wie man die eigene Belegschaft gezielt als Botschafter:innen im Recruiting und Retention aufschlaut.

Mit 2 neuen Base Camps qualifiziert die Employer Branding und Corporate Culture Agentur identifire® Recruiting-Verantwortliche intern, diese beiden Zielgruppen in Schwung zu bringen. Denn Führungskräfte sind immer noch Show-Stopper im Bewerbungsprozess und Mitarbeiter:innen denken kaum daran, ihren Freundes- oder Bekanntenkreis fürs eigene Unternehmen zu gewinnen. Von den Base Camps profitieren Recruiter:innen, HR-Generalist:innen und Führungskräfte, die sich praxisnahes Wissen aneignen möchten.

Aus der Praxis für die Praxis – kompaktes Recruiting Know-how

Recruiter:innen verzweifeln oft an den eigenen Manager:innen, die scheinbar ihre wesentliche Rolle im Bewerbungsprozess nicht verstehen. „Es dauert zu lange, bis sie die Kandidatenauswahl treffen, sie kommen zum Kennenlerntermin zu spät und nehmen während des Interviews immer wieder Anrufe entgegen“, weiß Janine Kawlath, Junior-Partnerin bei identifire®. „Das sind No-Gos, die heutzutage Menschen abschrecken. Solches Verhalten wird als nicht wertschätzend klassifiziert und führt immer wieder zu Absagen.“

Je größer die Konkurrenz am Arbeitsmarkt, desto mehr spielen auch die scheinbar kleinen Details im Bewerbungsprozess eine Rolle. Dazu kommt, dass Menschen in ihrer Arbeit Sinn erfahren wollen. „Führungskräfte müssen daher Verantwortung übernehmen und Recruiting als eine wichtige Managementaufgabe verstehen,“ sagt Kawlath.

Wie man Führungskräften ihr Verhalten spielgelt und ihnen ihren Beitrag zu einer schlüssigen Candidate Experience verdeutlicht, erklärt die HR-Expertin im zweitägigen Recruiting Base Camp von 20.–21. Juni 2023. Fragen rund um Zielgruppen-Definition, gute Jobinserate, den sinnvollen Einsatz von Social Media und Interviewtechniken werden ebenso beantwortet. „Wir üben Interviewsituationen und entwickeln neue Ideen, wie der Erfolg im Recruiting noch gesteigert werden kann“, führt Janine Kawlath weiter aus.

Reichweitenstark und authentisch: Mitarbeitende sind die besten Jobbotschafter:innen

Wer nur auf klassische Job-Ausschreibungen setzt, kommt heute nicht mehr weit. So erwischt man nur jene Menschen, die aktuell auf Jobsuche sind. Nicht aber jene, die man mit einer neuen, spannenden Aufgabe für einen Jobwechsel begeistern könnte. „Wer kennt die eigene Peergroup an besten? Immer eine Person, die selbst Teil davon ist. Pflegekräfte haben mehr Pflegekräfte im Bekanntenkreis, IT-Profis mehr IT-Profis … und so weiter“, erklärt Karin Krobath, Partnerin bei identifire® und Initiatorin der Ausbildung. Es gilt, diese persönlichen Netzwerke für das eigene Unternehmen „anzuzapfen“. Klar ist, das funktioniert nur bei guter Unternehmens- und Leadership-Kultur. „Niemand empfiehlt eine autoritäre Führungskraft oder eine chaotische Abteilung weiter. Will man aus Mitarbeitenden Jobbotschafter:innen machen, ist außen wie innen „hui“ wichtiger denn je.“

Beim Jobbotschafter Base Camp von 6.–7. Juli 2023 wird an 2 Tagen ein Projektplan entwickelt – mit vielen Tipps und Tricks, die dem Vorhaben zum Erfolg verhelfen. Die Vorteile hinter der Idee sind für den Employer Branding Profi klar: „Aussagen sind glaubwürdiger, wenn sie von Gleichgesinnten kommen. Außerdem werden Markenbotschaften von Mitarbeiter:innen wesentlich öfter geteilt und Menschen, die über Empfehlungen kommen, sind engagierter.“

Die Idee funktioniert auf allen denkbaren Joblevels und für alle Altersstufen, digital wie analog. Mitarbeitende sind auf Konferenzen unterwegs, treffen Freunde und surfen durch die sozialen Medien. Jede:r ist bestens vernetzt, IT-Expert:innen treffen signifikant öfter auf ihresgleichen als das interne HR-Team. Gleiches gilt auch für juristische, medizinische, wirtschaftliche und technische Berufe.

Kawlath und Krobath widmen sich seit vielen Jahren dem Themenbereich Employer Branding, Recruiting und Retention durch die Kraft der Marke. Im Herbst 2022 haben sie dazu auch ein gratis zugängliches Whitepaper zu folgendem Thema geschrieben: So knacken Sie im IT-Recruiting den Code. Hier der Download-Link.

Recruiting Base Camp:

Datum: 20.-21. Juni 2023

Ort: identifire® Büro, Wien

Kosten: 1.450,- Euro zzgl. MwSt. inkl. 2 Coaching-Stunden

Anmeldung

Jobbotschafter Base Camp:

Datum: 6.-7. Juli 2023

Ort: identifire® Büro, Wien

Kosten: 1.450,- Euro zzgl. MwSt. inkl. 2 Coaching-Stunden

Anmeldung

Rückfragen & Kontakt:

Pressekontakt: theresa.niederl @ identifire.at

Inhaltliche Rückfragen: karin.krobath @ identifire.at und janine.kawlath @ identifire.at