Oö. Volksblatt: "Gesucht..." (von Herbert SCHICHO)

Ausgabe vom 26. April 2023

Linz (OTS) - Das mit dem Arbeitskräftemangel lässt nicht nur die Unternehmer schwitzen. Auch in den Gesundheits- und Pflegeberufen spitzt sich die Lage zu, bei den Ärzten ist es auch 5 vor 12 und bei gewissen Schulfächern wird es immer schwieriger, einen Unterricht zu organisieren. Das ist natürlich auch der demografischen Entwicklung geschuldet. Und ganz ehrlich: Ohne Zuwanderung kam ein florierender Wirtschaftsraum nie aus. Aber allein mit Zuwanderung wird man das Problem nicht lösen können. Mit Arbeitszeitverkürzung allerdings noch weniger. Im Gegenteil: Politiker, die eine solche Forderung aufstellen, sollten ihr Bild der Arbeitswelt hinterfragen. Offensichtlich gehen solche Politiker davon aus, dass Arbeit etwas gefährliches ist, das krank machen muss.

Ziel müsste doch sein, nicht möglichst kurz zu arbeiten oder möglichst früh in Pension zu gehen, sondern möglichst zufrieden bei der Arbeit zu sein und dabei gesund zu bleiben. Eine sinnvolle Aufgabe zu haben und damit das eigene Leben finanzieren zu können. Wenn man in vier Tagen so schuftet, dass man drei Tage zur Erholung braucht, ist das unterm Strich kein Gewinn. Und wenn ich Zufriedenheit nur mehr in der Freizeit verspüre, sind auch 32 Stunden eine Qual.

