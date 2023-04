37. Wiener Gemeinderat (10)

Dringliche Anfrage der ÖVP an Stadtrat Hacker

Wien (OTS/RK) - Nach Erschöpfung der Tagesordnung wurde die zweite Dringliche Initiative des Sitzungstages behandelt. Der Rathausklub der Wiener ÖVP stellte an Gesundheitsstadtrat Peter Hacker eine Dringliche Anfrage betreffend „akuter Notstand im Wiener Gesundheitswesen“.



GRin Ingrid Korosec (ÖVP) bezeichnete das Wiener Gesundheitssystem in ihrer Begründung als „größten Notfallpatienten der Stadt“. So hätten sich etwa die sogenannten „Gefährdungsmeldungen“ im vergangenen Jahr verdoppelt. Diese Zahlen könne Stadtrat Hacker „nicht einfach vom Tisch fegen“. Das Gesundheitssystem sei „extrem komplex“ mit Stakeholdern, die Eigeninteressen vertreten und nicht immer solidarisches Verhalten an den Tag legen würden. Der Gesundheitsstadtrat sei jedoch für die Gesundheitsversorgung der Wiener Bevölkerung verantwortlich. Als weitere Zeichen der „schlechten Situation“ im Wiener Gesundheitssystem führte Korosec Berichte über eine mögliche Zahlungsunfähigkeit der Klinik Ottakring an; sie kritisierte lange Wartezeiten am Beispiel einer Punktion eines Schilddrüsenknotens, auf die man in Wien aktuell sechs bis neun Monate warte; sie erinnerte an die Kündigung eines Primars in der Klinik Floridsdorf wegen Personalmangels; in der Klinik Ottakring werde erwogen, zentrale Notaufnahme (ZNA) zu schließen; Medien würden berichten, die Neuro-Chirurgie in der Klinik Donaustadt müsse temporär schließen – für Korosec „skandalös“. Für die Lösung der vielen Probleme brauche es Kompetenz, aber auch Willen. Diesen Willen sah Korosec beim Gesundheitsstadtrat „unterentwickelt“. Sie forderte mehr Mitgefühl für die Kranken, die unter dem System leiden würden. Als Hauptursachen für die Probleme nannte Korosec Personalmangel und Strukturprobleme. Laut OECD gebe es genug Ärzt*innen, „sie sind nur falsch eingesetzt“, merkte Korosec an. Die ausgebildeten Ärzt*innen „wollen nicht in den Wiener Spitälern arbeiten“. Die Zahl der Kündigungen sei um ein Drittel gestiegen – vor allem im Pflegebereich. Ebenso seien Krankenstände um ein Drittel gestiegen. Sie kritisierte mangelnde Fortschritte in der Digitalisierung. Ambulanzen würden mit unterschiedlichen, „teilweise vorsintflutlichen“ EDV-Systemen arbeiten. Es gebe keine virtuellen Arzttermine und auch eine Online Terminvereinbarung sei nur in Hietzing und Floridsdorf möglich. Die Menschen in Wien würden Lösungen verlangen sowie die Sicherheit, im Krankheitsfall gut versorgt zu werden – dafür trage der Gesundheitsstadtrat die Verantwortung, stellte Korosec klar. Als Sofortmaßnahmen forderte sie die Reform des Wiener Gesundheitsverbund (WIGEV); eine Neuausschreibung der Generaldirektion und einen Krisengipfel mit den betroffenen Ärzt*innen und Pfleger*innen. Zum Krisengipfel brachte Korosec einen Antrag ein.

StR Peter Hacker (SPÖ) wies in seiner Beantwortung eingangs darauf hin, dass hohe Belastungen in den zentralen Notfallambulanzen nicht nur in Wien oder Ottakring auftreten würden. Viele „Herzstücke der Spitalsversorgung“ seien davon betroffen. Hacker untermauerte dies mit einer Reihe von Medienberichten der letzten Wochen, die ein „angespanntes Bild quer durch Europa zeichnen“. Der Wiener Gesundheitsverbund (WIGEV) gewährleiste jedenfalls „weiterhin die gesamte akutmedizinische Versorgung“ und habe klare Vorgaben an die Ärzt*innen Sperren zur vermeiden.

Zur Situation in der Klinik Ottakring sagte Hacker, dass in dort durchschnittlich täglich 180 Menschen in der zentralen Notaufnahme behandelt würden. Im gesamten WIGEV würden aktuell täglich im Durchschnitt 1.018 Patient*innen in den zentralen Notaufnahmen behandelt. Die in Wien zur Entlastung etablierten Erstversorgungsambulanzen (EVA) würden die Ambulanzen der Kliniken bereits jetzt stark entlasten. Etwa 50 Prozent von 184.373 Patient*innen seien 2022 in den EVA „endbehandelt“ worden. Nur 50 Prozent mussten an die Spitäler weitergeleitet werden. Ein Problem sei die Erhöhung der Rettungszufahrten in den letzten Jahren. Aktuell seien dies im Jahr 20.000 mehr als noch im Jahr 2019. Die dadurch entstehende „hohe und unplanbare“ Arbeitslast führe in den zentralen Notfallambulanzen zu einem hohen psychologischen und körperlichen Druck. Das mache die ohnehin schon schwierige Rekrutierung von Ärzt*innen für diesen Bereich nochmal schwerer. Bei Allgemeinmediziner*innen sei die Situation nicht so angespannt, „bei den Pflegedienstposten sind wir zur Zeit voll besetzt.“ Zur Verbesserung der Situation seien konkrete Maßnahmen veranlasst worden: etwa ein Projekt zur Teamstabilisierung und Zusammenarbeit; ein Lean-Projekt-ZNA Evaluierung; Unterstützung durch Fachärzt*innen anderer Abteilungen; die Prüfung einer Unterstützung durch den niedergelassenen Bereich; die Ausweitung der EVA-Betriebszeiten; Supervision und Coaching; Evaluierung der internen Rettungsanfahrten im WIGEV. Hacker unterstrich die parteiübergreifende Forderung aller Gesundheitslandesräte einer Finanzierung für moderne ambulante Versorgungsformen.

Der Mangel von bestimmten Fachärzt*innen wirke sich nicht nur im Spital aus, sondern sei auch im niedergelassenen Bereich spürbar. Bei der Kinder- und Jugendpsychiatrie liege die Anzahl an Kassenärzt*innen aktuell unter zehn. Diese fehlenden Ressourcen im kompensiere der WIGEV. Hacker stellte klar, dass die Klinik Ottakring zu jeder Zeit ihrem Versorgungsauftrag im Gesundheitswesen nachkomme.

Die Frage nach Abgängen und Neuzugängen in der Klinik Ottakring beantwortete Hacker in Zusammenhang mit der Ausbildung von Ärzt*innen im WIGEV. Die aktuell rund 1.250 Ärzt*innen würden nicht für den WIGEV, sondern für das gesamte Gesundheitssystem ausgebildet. Es sei für ihn daher „logisch“, dass diese Ärzt*innen auch andere Aufgaben im Gesundheitssystem annehmen würden. So hätten etwa drei dieser „Abgänger“ eine Primärversorgungseinrichtung gegründet, das begrüßte Hacker ausdrücklich. Die aktuellen Herausforderungen in der Klinik Ottakring würden die Besetzung eines Dienstrades in der zentralen Notaufnahme in den Sommermonaten betreffen. Das liege daran, dass routinemäßig auch Ärzt*innen anderer Abteilungen Dienste in der Notfallambulanz versehen würden. Diese könnten sich aber erst in die entsprechenden Dienstpläne eintragen, wenn die Planung der „Stammabteilung“ abgeschlossen ist. Die Dienstplanung sei demnach noch nicht abgeschlossen. Die Klinik Ottakring sei zu jeder Zeit ihrem Versorgungsauftrag im Gesundheitswesen nachgekommen, die qualitative Versorgung könne auch weiterhin sichergestellt werden, so Hacker.

Zur Frage zu unbesetzten Dienstposten im Bereich der Anästhesie antworte Hacker, dass es in Summe rund 600 Dienstposten – Pflege und Ärzt*innen – im Bereich der Anästhesie gibt. In der Pflege seien aktuell in der Pflege 13,17 Prozent unbesetzt, bei den Ärzt*innen 6,75 Prozent.

Die Beantwortung der Fragen zur Klinik Donaustadt begann Hacker mit einer Klarstellung. Es sei in der Klinik Donaustadt keine chirurgische Abteilung im Aufbau, sondern eine zentrale Notaufnahmestelle. In Zukunft werde die stationäre Versorgung von neurochirurgischen Patienten von der zentralen Notaufnahmestation übernommen. Dies bedeute aber keine Reduktion der Betten, sondern ein Zusammenführen von zwei Abteilungen. Darüber hinaus sei in der Abteilung ein Pflegeteam mit neurochirurgischen Fachkenntnissen vorhanden. Die neurochirurgische Versorgung sei in Wien überregional organisiert und werde im Zusammenspiel der drei Neurochirurgischen Schwerpunktzentren AKH, Klinik Landstraße und Klinik Donaustadt abgedeckt. Die Abteilungen wechseln sich täglich in der Zuständigkeit für die Akutversorgung auf – damit auch für die Rettung klar sei, in welches Spital die Patient*innen zur Versorgung gebracht werden können. Somit sei nicht jeden Tag jede Abteilung mit akuten Notfällen konfrontiert. Die drei neurochirurgischen Zentren würden im Jahr gemeinsam etwa 1.200 stationäre Patient*innen behandeln. Dieses Patientenaufkommen rechtfertige keine Aufteilung auf alle Regionen bzw. Kliniken.

Die Pläne zur Fächerstruktur und auch das Bauprogramm des WIGEV sei allen Abgeordneten des Hauses gut bekannt, sie seien auch öffentlich im Internet einsehbar. Außerdem seien die Pläne bei einem gemeinsamen Termin mit dem WIGEV Vorstand erläutert worden und einstimmig im Gemeinderat beschlossen worden. Zur konkreten Frage sagte Hacker: „Nein, es gibt keine Änderung der Fächerstruktur.“

In den WIGEV-Spitäler sei der Anteil der Gastpatient*innen im stationären Bereich 2018 bei 18,2 Prozent gelegen, im Jahr 2023 liege er bei 16 Prozent und damit 0,4 Prozentpunkte niedriger als im Jahr 2022. Eine derartige Entwicklung sei laut Hacker im ambulanten Bereich noch nicht so klar feststellbar, „jedenfalls sehen wir keine Erhöhung und einen niedrigeren Wert als 2021“.

Die Darstellung aller aktuellen IT-Projekte würde „Bücher füllen“ sagte Hacker und verwies darauf, dass diese Frage „bereits mehrfach beantwortet“ worden sei. Aktuell liege der Schwerpunkt auf folgenden Projekten: Standortübergreifendes Tumorboard; digitale Fieberkurve; IT-Unterstützung bei der Etablierung von OP-Robotern; Online-Terminvereinbarung für die Terminambulanzen; Personaladministration und Zeitwirtschaft; Landeszielsteuerungsprojekt zur telemedizinische Betreuung durch Akutspitäler in Pflegeheimen.

Die Frage nach Missständen in der Generaldirektion im Wiener Gesundheitsverbund wies Hacker zurück, auch aus Rechnungshofberichten seien ihm keine solchen bekannt. Der zuständige Gemeinderatsausschuss habe die Arbeit des Vorstandes bei einem Termin mit dem Aufsichtsgremium „ausdrücklich positiv betont“.

Personelle und strukturelle Veränderungen in einem Unternehmen mit 30.000 Mitarbeiter*innen bezeichnete Hacker als „selbstverständlich“. Aktuell seien etwa unbesetzte Stellen im Einkauf und im Finanzwesen in Ausschreibung, die Ausschreibung für das regionale Management der Region West werde vorbereitet. Grundsätzliche strukturelle Änderungen seien zurzeit nicht geplant.

Der Wiener Gesundheitsverbund vollziehe aktuell eine der größten Umstrukturierungen seiner Unternehmensgeschichte, viele Reformprojekte seien bereits umgesetzt worden: die neue Innere Struktur – samt Neuorganisation der Generaldirektion; die Unternehmensidentität; die erfolgreiche Implementierung des Softwareprogramms One.ERP; und ein Compliancemanagement. Die im Gemeinderat beschlossene Ziel- und Gesamtplanung garantiere die Modernisierung der städtischen Wiener Spitäler bis 2040.

Angesichts der Frage nach einem Krisengipfel zeigte Hacker sich „ein bissl verblüfft“. Es gebe regelmäßige, „intensive“ Sitzungen der Wiener Gesundheitsplattform, keine dieser Sitzungen habe er, Hacker, als „sinnlos“ erlebt. An diesen Sitzungen würden Vertreter*innen aller im Gemeinderat vertretenen Fraktionen sowie Vertreter*innen aller Organisationen der Wiener Gesundheitsversorgung – wie beispielsweise Ärztekammer, Zahnärztekammer oder Apothekerkammer teilnehmen. In den Sitzungen fänden neben gesetzlich vorgegebenen Pflichtbeschlüssen auch allgemeine gesundheitspolitische Fragestellungen Platz. Zu speziellen Themen – etwa zur Bauplanung, zum Austausch mit dem WIGEV-Aufsichtsgremium oder zur Personalentwicklung – habe er als Stadtrat zusätzliche Einladungen ausgesprochen. Er könne daher den Mehrwert einer zusätzlichen Sitzung nicht erkennen. (Forts.) gaa

