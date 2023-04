Solides erstes Quartal 2023 der A1 Group: 7,8% Umsatzwachstum

Wien (OTS) - Serviceumsätze in allen Märkten gestiegen; EBITDA +1,0%; Höhere Investitionen in Glasfaser- und 5G-Ausbau in Österreich; Erfolgreicher Launch der neuen volldigitalen Marke “re:do” in Slowenien





Thomas Arnoldner, CEO der A1 Group zu den Highlights des ersten Quartals 2023:

"Wir sind mit einem soliden Wachstum ins neue Jahr gestartet. Die Umsatzerlöse im Konzern zeigten ein Plus von 7,8%, im Mobilfunk- und Festnetzbereich gab es positive Entwicklungen. Die Serviceumsätze verzeichneten im ersten Quartal ein Plus von 5,1% mit Wachstum in allen Märkten. In einer sehr herausfordernden Gesamtsituation mit markant höheren Kosten bei Energie (bis zu 40%) und Personal stieg das EBITDA um 1,0%.

Die deutlich höheren Investitionen des ersten Quartals flossen vor allem in den Breitbandausbau in Österreich. Das Nettoergebnis des ersten Quartals 2023 stieg auf 135 Mio. Euro.

Der Ausblick für 2023 ist weiterhin stabil: wir gehen von einem Umsatzwachstum von rund 4% und einem Investitionsvolumen von rund 950 Mio. Euro (exklusive Investitionen für Spektrum) für die A1 Group aus."

Alejandro Plater, COO der A1 Group ergänzt:

"Im Mobilfunk erhöhte sich die Zahl der Teilnehmer um 5,2% auf insgesamt 24,1 Millionen. Das Wachstum wurde vor allem durch den starken Zuwachs im M2M-Geschäft getrieben. Die gute Nachfrage den mobilen WiFi-Routern und mehr Breitband-RGUs trugen zum Anstieg der Internet@home-Kunden bei (+5,5%).

Bulgarien, unser zweitgrößter Markt, zeigte erneut eine sehr gute Performance mit zweistelligen Wachstumsraten bei Umsatz und EBITDA. A1 Bulgaria punktet mit starker operativer Dynamik, hoher Rentabilität und Fokus auf neue Geschäftsbereiche.

In Kroatien konnten wir uns in einer öffentlichen Auktion Mobilfunk-Frequenzen für einen Zeitraum von 15 Jahren sichern. Dies ist die Grundlage für weiteres Wachstum und eine maximale nationale Abdeckung in Kroatien. Mit dem erfolgreichen Launch der voll digitalen Marke “re:do” in Slowenien haben wir neue Akzente am Markt gesetzt.

In einem Umfeld steigender Kosten konzentrierten wir uns weiterhin konsequent auf die Umsetzung von Effizienzmaßnahmen."

Detaillierte Infos finden Sie hier https://newsroom.a1.group/

