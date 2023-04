Staatssekretärin Andrea Mayer eröffnete Ausstellung „JETZT & ALLES“

Mayer: Ausstellung „erzählt vom Schreiben, von der Literatur, von Traditionen und Herkünften, vom Leben der Bücher und von unserem Land“

Leipzig (OTS) - Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer hat heute die Ausstellung „JETZT & ALLES. Österreichische Literatur. Die letzten 50 Jahre“ in der Deutschen Nationalbibliothek im Rahmen der Leipziger Buchmesse eröffnet. Die Ausstellung des Literaturmuseums der Österreichischen Nationalbibliothek ist die erste große Veranstaltung im Zuge des Gastland-Programms Österreichs bei der Leipziger Buchmesse. „JETZT & ALLES“ präsentiert wichtige österreichische Autor:innen der letzten 50 Jahre: von Thomas Bernhard, Elfriede Jelinek und Peter Handke bis zu Friederike Mayröcker und Marlene Streeruwitz oder auch jüngere Schriftsteller:innen wie Ann Cotten, Clemens J. Setz und viele mehr.

Erzählt wird die Entstehungsgeschichte von Texten anhand von persönlichen Schreibgegenständen, Zeichnungen, Notizbüchern und Fotografien, Manuskriptblättern und Erinnerungsstücken.

„‚Jetzt & Alles‘ ist eine Ausstellung, in der Sie 50 Jahre Literatur aus Österreich erleben können. Was im Buch wohl geordnet und strukturiert erscheint, hat die Arbeit, aus der es entstanden ist, hinter sich gelassen und erweckt den Anschein, immer schon so gewesen zu sein“, so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer. „Aber alle Texte haben eine Geschichte, die ihre Spuren in Entwürfen, Skizzen, Selbstzeugnissen, Fassungen, Manuskripten und Typoskripten hinterlässt. Der Weg vom literarischen Einfall zum fertigen Buch ist lang. Und er ist für uns Leserinnen und Leser unsichtbar. Im Literaturarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek werden sie gesammelt: die Manuskripte, Briefe, Fotos und Lebensdokumente von österreichischen Autorinnen und Autoren. Aus den umfangreichen Beständen der Österreichischen Nationalbibliothek wurde eine Ausstellung für Leipzig zusammengestellt, die viele Geschichten erzählt. ‚Jetzt & Alles. Österreichische Literatur. Die letzten 50 Jahre‘ zeigt, wie die Welt zur Sprache und die Literatur auf die Welt kommt, wie sie in den Lebenskontext des Autors bzw. der Autorin eingebettet ist, wie sie mit der Geschichte unseres Landes und seiner Literatur zusammenhängt. Anhand konkreter Bücher und Texte wird in der umfangreichen Schau vom Schreiben, von der Literatur, ihren Themen, Motiven und Formen, von Traditionen und Herkünften, vom Leben der Bücher und von unserem Land erzählt. All das und vieles mehr lässt sich beim Gang durch die Ausstellung entdecken“.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport

Mag. Ina Gayed, MA

Pressesprecherin der Staatssekretärin für Kunst und Kultur

+4366478028677

ina.gayed @ bmkoes.gv.at

www.bmkoes.gv.at