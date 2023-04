Korosec: Größter Notfallpatient der Stadt ist das Gesundheitssystem selbst

Umfassende Sofortmaßnahmen notwendig, um akutem Personalmangel entgegen zu wirken

Wien (OTS) - "Die dramatischen Entwicklungen der letzten Wochen und Monate zeigen deutlich, dass der endgültige Kollaps des Wiener Gesundheitssystems nicht mehr weit entfernt ist. Daher hat die Wiener Volkspartei eine Dringliche Anfrage an den zuständigen Stadtrat Hacker initiiert, um von ihm die längst überfälligen Antworten zu bekommen, wie er mit der Situation umzugehen gedenkt", erläutert Gesundheitssprecherin Ingrid Korosec im heutigen Wiener Gemeinderat.

Die Häufung der Gefährdungsmeldungen seit dem letzten Jahr sollte eigentlich bei den zuständigen Stellen bei der Stadt Wien sämtliche Alarmsignale schrillen lassen. Allen voran bei Stadtrat Hacker, in dessen klarer Verantwortung der derzeitige marode Zustand des Gesundheitssystems liege. Der vorläufige traurige Höhepunkt der Schreckensmeldungen war letzte Woche die drohende Schließung der Notaufnahme in der Klinik Ottakring aufgrund des akuten Personalmangels. Auch die temporäre Schließung der Neurochirurgischen Abteilung der Klinik Donaustadt sei dem Mangel an Pflegepersonal geschuldet, der in allen Krankenhäusern des WiGeV evident sei.

"Diese Berichte und Gefährdungsmeldungen kommen direkt von Betroffenen - den Ärztinnen und Ärzten und dem Pflegepersonal - und sollten alle Verantwortlichen eigentlich sofort wachrütteln. Stattdessen wird die Verantwortung abgeschoben, beschwichtigt oder schlicht verleugnet. Doch diese Ignoranz jeglichen Problemen gegenüber wird zu keinen Lösungen führen, sondern die Lage nur noch verschlimmern", kritisiert Korosec scharf.

Als dringende Maßnahmen fordert sie eine umfassende Reform des Wiener Gesundheitsverbundes, im Zuge dessen eine Neuausschreibung der Generaldirektorenposten und einen Krisengipfel mit dem direkt betroffenen Gesundheitspersonal. "Es braucht jetzt klare Antworten und Lösungen für die Zukunft. Mit Ausflüchten und dem Aufkleben kleiner Pflaster als Placebo wird keine Trendumkehr möglich sein. Es müssen Maßnahmen gesetzt werden, die den Grundstein für die dringend benötigte Revolution im Gesundheitsbereich legen. Nehmen Sie ihre Verantwortung endlich wahr, Herr Stadtrat - es geht hier schließlich um Menschenleben!", appelliert Korosec in Richtung Hacker.

