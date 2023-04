Berger-Krotsch/Abrahamczik: Spiel, Spaß und Lernen - Ausbau der Wiener Lernangebote im Sommer

Wien (OTS/SPW-K) - „Bildung und Sprache sind der Schlüssel zu Integration. Mit dem neuen Lernpaket "WienerSommerLernen" werden zwei Programme präsentiert, die das neue Sommerlernpaket für Schüler:innen darstellen“, so Bildungssprecherin der SPÖ Wien, Nicole Berger-Krotsch. Neben Freizeitangeboten wie den "Summer City Camps" möchte die Stadt Wien nun auch die Lernangebote in den Sommerferien ausbauen – und dabei vor allem jene Kinder fördern, die von den Sommerdeutschkursen profitieren können.

Zwtl.: Sommerdeutschkurse sollen sprachliche Barrieren aufbrechen

Die Wiener Sommerdeutschkurse, die von Interface Wien in Zusammenarbeit mit der Bildungsdirektion Wien organisiert und durchgeführt werden, sind spezifisch für außerordentliche Pflichtschüler:innen konzipiert und unterstützen diese speziell dabei, schneller ins Regelschulsystem umzusteigen. An verschiedenen Schulstandorten in den Bezirken werden im Juli und August zweiwöchige kostenlose Deutschkurse für Volksschul- und Mittelschulkinder stattfinden. „Wir stemmen uns damit dem ungleichen Bildungssystem in Österreich wieder ein Stück mehr entgegen. Die Sommerdeutschkurse helfen Schülerinnen und Schülern dabei, möglichst schnell in den ordentlichen Schulstatus zu wechseln und ihren Bildungsweg ohne Unterbrechungen und sprachliche Barrieren fortzusetzen.“

Zwtl.: Bildung positiv besetzen: Sommerlernstationen verbinden Ferien und Lernen

„Bildung muss positiv besetzt werden und positiv benannt werden, denn es bringt uns alle weiter. Nur so lernen wir neue Fähigkeiten und Perspektiven kennen“, ist SP-Gemeinderätin Nina Abrahamczik überzeugt. Dabei geht sie auf das Angebot der Sommerlernstationen ein, die von den Wiener Volkshochschulen umgesetzt werden. Diese sind offen für alle Schüler:innen, die eine Volksschule, Mittelschule oder AHS Unterstufe besuchen und Unterstützung in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch benötigen. „Jedes Kind in Wien soll - unabhängig vom Geldbörsel der Eltern - die gleiche Chance auf gute Bildung bekommen“, findet Abrahamczik. Die kostenlose Lernhilfe der VHS im Rahmen des WienerSommerLernens bietet Kindern die Möglichkeit, sich während der Ferien auf das nächste Schuljahr gut vorzubereiten und entlastet gerade in Zeiten hoher Inflation die Eltern. „Auch hier haben die Schülerinnen und Schüler die Chance, das Lernen als etwas Positives zu empfinden. Denn durch neues Lehrpersonal erhalten sie einen neuen Zugang zu den Lerninhalten und können dadurch Selbstbewusstsein und Freude beim Lernen entwickeln.“

Weitere Gründe, die zu Spaß beim Lernen führen, sind die VHS-Ferienstationen im Strandbad Gänsehäufel, Kongreßbad und Laaerbergbad. Auch heuer werden dort Spiel, Spaß und Lernen im Freibad mit Fokus auf Sprachförderung und Mathematik miteinander vereint. Dieses Angebot steht allen jungen Badbesucher:innen offen. „Bildung für alle bereitzustellen heißt für uns auch, Kinder unabhängig vom Einkommen der Eltern dabei zu unterstützen, Spaß am Lernen zu entdecken und einen positiven Schulerfolg zu feiern. Und genau darum sollte es uns gehen!“, so Berger-Krotsch und Abrahamczik abschließend.

Anmeldung ab 2. Mai und nähere Infos gibt’s auf den zugehörigen Webseiten:

• Sommerdeutschkurse für außerordentliche Schüler:innen bei Interface Wien unter www.wienersommerdeutschkurse.at

• VHS Sommerlernstationen für VS, MS und AHS Unterstufe unter www.vhs.at/sommerlernstationen

