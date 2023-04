Grüne Wien/Stark, Riepl: Nach einem Jahrzehnt nun endlich Realisierung der Fahrradstraße Argentinierstraße

Wien (OTS) - Erfreut zeigen sich die Grünen Wien, dass nach über einem Jahrzehnt Grünem Engagements nun endlich die Fahrradstraße Argentinierstraße realisiert wird. „Seit über 10 Jahren haben sich die Grünen schon für eine Fahrradstraße stark gemacht“, so Mobilitätssprecher Kilian Stark von den Grünen Wien. Vor zwei Jahren haben die Grünen Wieden die Bewohner:innen im Grätzel zu ihren Wünschen befragt. Schon damals gab es den einhelligen Wunsch der Bürger:innen nach einer Fahrradstraße, mehr Bäumen und Verkehrsberuhigung. Die Grünen Wieden haben im Herbst 2021 ein Gesamtkonzept präsentiert.



„Fast alle Forderungen und Anträge der Bezirks Grünen wurden berücksichtigt. Der Druck und der Einsatz der letzten Jahre haben sich gelohnt“, sagt Pascal Riepl, grüner Bezirksvorsteher-Stv. auf der Wieden.



„Jetzt gilt es, die Fahrradstraße auch verkehrssicher zu machen. Denn bei 6 Autoquerungen muss sichergestellt werden, dass auch Kinder sicher mit dem Fahrrad unterwegs sein können. Darauf werden wir als Grüne in Zukunft genau schauen“, so Stark. Die vielen Querungen sieht Riepl ebenfalls als „Wermutstropfen“. „Auch der Durchzugsverkehr direkt auf der Argentinierstraße hätte so nicht sein müssen. Speziell im Bereich zwischen Schelleingasse und Goldegggasse müssen sich die Radfahrer:innen die Fahrbahn mit vielen durchfahrenden PKW und LKWs teilen“, so Riepl.

