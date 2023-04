Landhaus-Maibaum kommt heuer aus Amstetten

LH Mikl-Leitner: Ein Symbol für Traditionsbewusstsein, Zusammenarbeit im Land und den Weg in die Zukunft

St.Pölten (OTS) - Zahlreiche Gäste trotzten am heutigen Dienstagnachmittag in St. Pölten den plötzlich einsetzenden Regenfällen und trafen sich zum traditionellen Maibaum-Aufstellen im Regierungsviertel. Für Niederösterreich habe der Maibaum drei wichtige Bedeutungen, so Mikl-Leitner: „Er ist Symbol für die Zusammenarbeit zwischen dem Land und seinen Gemeinden“, werde er doch jährlich von einer anderen Gemeinde gespendet „und heuer freuen wir uns über einen 24 Meter hohen Maibaum aus Amstetten.“ Der Maibaum stehe aber auch für Traditionsbewusstsein und das Verbindende in Niederösterreich, „in einer herausfordernden und schnelllebigen Zeit, in der das aufeinander zugehen und gemeinsam nach vorne blicken ein Zeichen gegen den wachsenden Trend der Oberflächlichkeit ist“, sagte die Landeshauptfrau. Zum Dritten sei der Maibaum „sichtbares Symbol für den Weg in die Zukunft“, wo es vor allem wichtig sei, Partnerschaften zwischen Land, Gemeinden und Städten weiter zu leben und „weiter zusammenzustehen, zusammenzuhalten und alles zu tun“, führte Mikl-Leitner aus, „um die Menschen in Niederösterreich gut durch die Krise zu begleiten und damit gut in die Zukunft zu führen.“

Einen großen Dank richtete die Landeshauptfrau abschließend an die Betriebsfeuerwehr des Landes unter Kommandant Karl Enzinger, „die diesen Baum ins Regierungsviertel gebracht und mit viel Engagement und Herzblut hergerichtet und aufgestellt hat.“ Ebenso bedankte sich Mikl-Leitner für die musikalische Umrahmung des Festaktes beim Musikensemble der drei Amstettner Musikvereine.

Mit dabei beim traditionellen Maibaum-Aufstellen im Regierungsviertel waren für die Gemeinde Amstetten Bürgermeister Christian Haberhauer mit Gemeindevertreterinnen und -vertretern, Mostbaronen und –baronessen, außerdem die Landtagspräsidenten Karl Wilfing, Gottfried Waldhäusl und Eva Prischl, LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf, Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, Landesamtsdirektor Werner Trock, Landesrechnungshofpräsidentin Edith Goldeband und ihr Stellvertreter Christian Pogats, der St. Pöltner Vizebürgermeister Matthias Adl, zahlreiche Abgeordnete zum NÖ Landtag sowie der Obmann der Personalvertretung Johann Zöhling mit Stellvertreterin Sonja Strauss.

