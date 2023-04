37. Wiener Gemeinderat (6)

Förderungen an Q:Wir, Verein zur Stärkung und Sichtbarmachung queeren Lebens in Wien und an den Verein COURAGE - Österreichisches Institut für Beziehungs- und Sexualforschung

Wien (OTS/RK) - GRin Mag. Nicole Berger-Krotsch (SPÖ) betonte vorab, dass sie sich freue, dass mit den Förderungen für LGBTIQ-Vereine wieder ein buntes Zeichen aus der Regenbogenhauptstadt gesendet werden könne. Denn insbesondere die vorherigen Wortmeldungen der FPÖ würden zeigen, dass es eine Politik für mehr Gleichberechtigung und ein Zeichen der Vielfalt dringend brauche. Daher sei es besonders schön, dass mit dem Verein Courage aus Mariahilf einen so wichtigen Partner an der Seite gebe, wo die vielfältigen Beratungsangebote weiter ausgebaut werden können, so Berger-Krotsch. 2022 wurde eine Bedarfsanalyse zu der Nutzung der Serviceangebote durchgeführt, die zeige, wie vielfältig die Community in Wien sei und was von jungen Menschen gewünscht werde. „Die Betroffen wünschen sich dabei einen sicheren inneren, aber auch äußeren Raum, wo sich die queeren Menschen treffen können, sich selbst sein dürfen und sich bei Bedarf auch zurückziehen können,“ so Berger-Krotsch. „Besonders wichtig ist dabei den Menschen Schutz und Sicherheit zu bieten sowie einen geschützten Raum zu geben.“ Daher wurden bisher 55.000 Euro veranschlagt, um das richtige Objekt sowie Personal zu finden und zu suchen. Besonders notwendig sei dabei eine gute Anbindung vor Ort sowie ein Raum, wo sich die Zielgruppe der jüngeren Menschen auch bewegen würde. Dazu liegen bereits Leitfäden vor und daher sei es notwendig dem Akt zuzustimmen, um die Stadt Wien noch ein wenig bunter zu machen.



GR Mag. Dietbert Kowarik (FPÖ) kritisierte die Aussagen seiner Vorrednerin: „Es geht hier nicht nur um schöne und lobende Worte, sondern vielmehr darum hinzuschauen, wofür genau das Geld ausgegeben wird,“ so Kowarik. Mit keiner Sekunde sei aber erwähnt worden, was die eigentlichen Agenden des Vereins Courage seien, kritisierte Kowarik, eine Kontrolle bei der Vergabe von Steuergeldern an Vereinen sie man den Steuerzahlern und Steuerzahlerinnen schuldig.

Beide Anträge wurden mehrstimmig angenommen.

Ermächtigung zum Abschluss eines Grundeinlöseübereinkommens mit dem Land Niederösterreich unter Vertragsbeitritt der Stadtgemeinde Schwechat betreffend Teilflächen der im Eigentum der Stadt Wien stehenden Grundstücke in den KatGen Schwechat und Kledering

GRin Mag. Heidemarie Sequenz (GRÜNE) erklärte, dass die Stadt Wien in Schwechat eine Teilfläche von der Gemeinde abkaufte. Im Gegenzug erwerbe die Stadtgemeinde Schwechat Ackerland um fast 2 Millionen Euro, um dort eine Straße zu bauen - ausgerechnet jene Gemeinde, die kein Geld für den Ausbau der öffentlichen Straßenbahn habe, so Sequenz. Zwar habe der Bürgermeister Ludwig eine Straßenbahn nach Schwechat bereits angekündigt. Stattdessen würde in Schwechat nun offenbar das Geld verwendet, um eine Gartensiedlung vom Verkehr zu entlasten und eine direkte Straße nach Wien zu bauen: „Wir eröffnen uns eine neue Einfahrtsschneise aus dem Süden Wiens, obwohl jede zusätzliche Straße auch zeitgleich auch mehr Verkehr bedeutend“, kritisierte Sequenz.

Das Grundeinlöse-Abkommen wurde mehrstimmig beschlossen.

Plandokument Nr. 8370 im 22. Bezirk, KatG Aspern



GR Anton Mahdalik (FPÖ) nutze seine Wortmeldung zur Flächenwidmung um auf eine Fußgängerverbindung, den sogenannten Räuberlweg im 17. Bezirk, aufmerksam machen. Der Weg sei eine direkte Verbindung, allerdings sei er aufgrund von Hangrutschungen gesperrt worden. Mahdalik gab zu bedenken, dass trotz Sperre für den Fußverkehr in der Umgebung neue Gebäude mit Luxuswohnungen gebaut wurden. „Also wenn der Hang für diese Menschen nicht rutscht, dann wird der Hang gar nicht mehr rutschen“, so Mahdalik. Aus diesem Grund fordere die FPÖ mit einem neuen Antrag „den Mauserl- und Räuberweg zurück“.

GRin Mag. Heidemarie Sequenz (GRÜNE) betonte, dass es sich bei dem Planungsdokument um ein Gebiet westlich der Seestadt handle, dass mit der Umwidmung für große Aufregung gesorgt habe. Dabei hätten die hinteren Gebiete nicht mehr bebaut werden dürfen, während auf den vorderen Gebieten verdichtet, gebaut worden wäre. Mittlerweile sei dies aber zurückgenommen und die Aufzonung mehrheitlich aufgehoben worden. Aus diesem Grund würden die Grünen dieser Widmung zustimmen. Sequenz führte aber fort, dass sie dennoch einen Antrag einbringen möchte, um die Versprechungen der Stadt gegenüber den Bürgerinnen punkto Stadtstraße einzufordern. „Man hat den Menschen ruhige, gemütliche und verkehrsentlastete Ortskerne versprochen und heute will davon aber niemand mehr was wissen“, so Sequenz. „Darum fordern wir dieses Versprechen gegenüber den Menschen mit einem Antrag ein.“

GRin Luise Däger-Gregori, MSc (SPÖ) erklärte, dass dem Dokument eine aufwendige Planung zugrunde liege. Das Ziel des Poststückes sei dabei die Gebäude vermehrt nach dem ursprünglichen Plan zu errichten, weniger Flächen zu versiegeln und mehr Grünbereiche zu errichten. Der Planentwurf ziele daher darauf ab, dass die Bebaubarkeit an schmalen Straßen reduziert wird, die Grünflächen erhalten bleiben und dass darum ein sehr erfolgreiches Projekt bleibe.

GR Kilian Stark (GRÜNE) wollte aufgrund der Aktualität noch auf eine aktuelle Studie aus dem Volkertviertel hinweisen, die seit einigen Jahren nicht herausgegeben wird. Vor einiger Zeit haben dabei die Grünen sowie ein Grätzljournalist einen Antrag gestellt, um zu erfahren, was die Ergebnisse einer Studie zum Thema Verkehrsberuhigung im Volkertviertel seien. „Wir Grünen sind der Meinung, dass eine Studie, die mit Wissen und den eingebrachten Wünschen von Anrainerinnen angefertigt worden ist, auch veröffentlich werden muss“, so Stark. Mittlerweile sei die Studie bereits Thema vor Gericht geworden sowie zwischen verschiedenen Abteilungen hin- und hergereicht. Die Begründung, warum die Studie nicht veröffentlich worden sei, wird dabei jeweils damit begründet, dass in der Studie Geschäftsgeheimnisse enthalten sein können und dass eine Veröffentlichung der Studie zu Missverständnissen führen könnte. „Statt, dass die Studie veröffentlich wird beziehungsweise erklärt wird, was darin enthalten ist, werden über mehrere Monate viele Mitarbeiterinnen der Stadt Wien sowie ein Anwalt der Stadt beschäftigt“, kritisierte Stark.

Die Flächenwidmung wurde einstimmig angenommen.

Der Antrag der FPÖ „Fälschungssicherheitsmerkmale bei Parkausweisen für Menschen mit Behinderung“ sowie der Antrag der SPÖ/Neos zu den „Rahmenbedingungen der Inneren Stadt“ wurde angenommen.

(Forts.) Score

