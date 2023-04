AVISO: Pressetermin 4. Mai 2023, 16.30 Uhr, Changemaker #nature

Wien/Wiener Neudorf (OTS) - Changemaker #nature – Österreichs größtes Jugend-Biodiversitätsprojekt

Youth Lead the Change: Mit Changemaker #nature ermöglicht die BILLA-Stiftung Blühendes Österreich jungen Menschen und Jugendorganisationen, sich für Biodiversität und Klimaschutz stark zu machen. Eine ehrenamtliche, österreichweite Jury, bestehend ausschließlich aus jungen Mitgliedern, hat die besten Projekte ausgewählt. Am 4. Mai vergibt Blühendes Österreich gemeinsam mit dem Klimaschutzministerium die ersten 100.000 Euro an die ersten 14 Changemaker.

Changemaker #nature wird durch den Biodiversitätsfonds des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie gefördert. Mit den Partner:innen Bundesjugendvertretung, CliMates Austria, GLOBAL 2000 und Landjugend Österreich unterstützt Blühendes Österreich die Changemaker von heute und morgen.

Im Rahmen eines offenen Get-together freuen wir uns auf anregenden Meinungsaustausch mit Ihnen!

Ihre Gesprächspartner:innen

Astrid Rössler, Abg. z. NR, Vorsitzende Biodiversitätsfonds Österreich, Die Grünen

Johannes Schmuckenschlager, Abg. z. NR, Vorsitzende Biodiversitätsfonds Österreich, ÖVP (angefragt)

Gabriele Obermayr, Abteilung Nationalparks, Natur- und Artenschutz & Gesamtkoordination Österreichischer Biodiversitätsfonds, Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie

Robert Nagele, BILLA Vorstand

Lena Rauter, Vorständin CliMates Austria & Jurymitglied



Tanja Dietrich-Hübner, Bereichsleitung Nachhaltigkeit Billa AG / Vorständin Blühendes Österreich

Gábor Wichmann, Geschäftsführer BirdLife Österreich & Vorstand Blühendes Österreich

Sabrina Prochaska, Vorsitzende Bundesjugendvertretung & Jurymitglied

Thomas Holzer, Changemaker #nature Preisträger

Barbara Rieder, Changemaker #nature Preisträgerin

Dominik Linhard, Biodiversitätsexperte, GLOBAL 2000

Claudia Riebler, Leitung Unternehmenskommunikation REWE Int.

Rebekka Dober, Gründerin YEP – Stimme der Jugend & Ashoka-Fellow

Ronald Würflinger, Generalsekretär Blühendes Österreich, Moderation

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich zu diesem Pressetermin eingeladen. Anmeldung erbeten unter: office @ bluehendesoesterreich.at

AVISO: Pressetermin 4.5.2023, 16.30 Uhr, Jugendprojekt Changemaker #nature: Wir vergeben die ersten 100.000 € für herausragende Biodiversitätsprojekte

Datum: Donnerstag, 4. Mai 2023, 16.30-17.00 Uhr

Ort: Festsaal REWE International AG, Wiener Neudorf, Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 1, Objekt 16, A-2355 Wiener Neudorf, großes Glasgebäude mit BILLA und Ja! Natürlich Logo auf dem Dach

Erreichbarkeit: Per Bahn bis Bahnhof Mödling oder mit der U6 bis Siebenhirten, anschl. Taxi-Shuttle. Parkplätze und Fahrradparkplätze vor dem Haus vorhanden.

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragen & Kontakt: Dr. Judith Terlizzi, Leitung Kommunikation Blühendes Österreich, Tel. +43 676 711 74 50, j.terlizzi @ bluehendesoesterreich.at, www.bluehendesoesterreich.at